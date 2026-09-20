Кукольный театр Кудесники "Колобок" (5 персонажей) арт.СИ-50/СИ-636/3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%1 710 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511049
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кукольные персонажи (5 шт.), сценарий, упаковка
Материал
пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х6
Вес, г.
200
Описание товара Кукольный театр Кудесники "Колобок" (5 персонажей) арт.СИ-50/СИ-636/3
Игровой набор позволяет разыграть кукольный спектакль в семейном кругу или в кругу знакомых и друзей. Игршки надеваются на руку и легко управляются. Персонажы русской народной сказки также могут быть использованы для постановки спектакля по любому другому сценарию, сочиненному ребенком. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кукольные персонажи (5 шт.), сценарий, упаковка
Материал
пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Игровой набор позволяет разыграть кукольный спектакль в семейном кругу или в кругу знакомых и друзей. Игршки надеваются на руку и легко управляются. Персонажы русской народной сказки также могут быть использованы для постановки спектакля по любому другому сценарию, сочиненному ребенком. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Кукольный театр Кудесники "Колобок" (5 персонажей) арт.СИ-50/СИ-636/3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кукольный театр Кудесники "Колобок" (5 персонажей) арт.СИ-50/СИ-636/3