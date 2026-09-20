Барабан ТулИгрушка "Походный" большой (диам.-20см.) арт.С 2-1/10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Музыкальные игрушки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%730 руб. 1 394 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511039
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
диаметр 20см
Материал
пластик
Особенности
звук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х21
Вес, г.
400
Описание товара Барабан ТулИгрушка "Походный" большой (диам.-20см.) арт.С 2-1/10
Детский музыкальный инструмент представляет собой интересную игрушку с которой ребенок сможет продемонстрировать свои творческие способности на домашнем концерте. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
диаметр 20см
Материал
пластик
Особенности
звук
Страна производитель
Китай
Детский музыкальный инструмент представляет собой интересную игрушку с которой ребенок сможет продемонстрировать свои творческие способности на домашнем концерте. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Барабан ТулИгрушка "Походный" большой (диам.-20см.) арт.С 2-1/10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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