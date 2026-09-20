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Алмазная мозаика KM0700 "Розовая симфония" Бузин. (30Х30) 26 цветов /20 купить с доставкой в Москве
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Алмазная мозаика KM0700 "Розовая симфония" Бузин. (30Х30) 26 цветов /20

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Алмазная мозаика KM0700 &quot;Розовая симфония&quot; Бузин. (30Х30) 26 цветов /20 - фото 1
Алмазная мозаика KM0700 &quot;Розовая симфония&quot; Бузин. (30Х30) 26 цветов /20 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творества
  • Алмазная мозаика KM0700 &quot;Розовая симфония&quot; Бузин. (30Х30) 26 цветов /20 - фото 1
  • Алмазная мозаика KM0700 &quot;Розовая симфония&quot; Бузин. (30Х30) 26 цветов /20 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 090 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510844
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Характеристики

Бренд
Molly
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
алмазная мозаика
Материал
холст
Комплектация
холст на подрамнике с клеевой основой, нанесенной схемой рисунка и расшифровкой схемы, пинцет металлический, стилус для захвата элементов, клейлипучка для стилуса, пластиковый контейнер для мозаики, комплект разноцветных мозаичных элементов
Особенности
размер холста 30х30 см
Дополнительно
26 цветов
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Алмазная мозаика KM0700 "Розовая симфония" Бузин. (30Х30) 26 цветов /20

Холст на подрамнике с клеевой основой, нанесенной схемой рисунка и расшифровкой схемы

Отзывы о товаре Алмазная мозаика KM0700 "Розовая симфония" Бузин. (30Х30) 26 цветов /20




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Характеристики
Бренд
Molly
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
алмазная мозаика
Материал
холст
Комплектация
холст на подрамнике с клеевой основой, нанесенной схемой рисунка и расшифровкой схемы, пинцет металлический, стилус для захвата элементов, клейлипучка для стилуса, пластиковый контейнер для мозаики, комплект разноцветных мозаичных элементов
Особенности
размер холста 30х30 см
Дополнительно
26 цветов
Страна производитель
Россия
Описание
Холст на подрамнике с клеевой основой, нанесенной схемой рисунка и расшифровкой схемы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алмазная мозаика KM0700 "Розовая симфония" Бузин. (30Х30) 26 цветов /20 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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