Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Железная дорога
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510831
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
детали конструктора (паравозик и вагончики), упаковка
Материал
дерево, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
400
Описание товара Поезд "Радужный экспресс" (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3
Деревянный поезд Cubika Радужный экспресс CUBIKA LP-3 - это деревянный конструктор представляет собой набор из деревянных элементов, раскрашенных различными цветами. Из этих кубиков ребенок сможет сложить большой интересный цветной поезд с вагонами, которые можно загружать различными элементами из набора или другими игрушками. Мягкая цветовая гамма деталей, приятная на ощупь поверхность, все это почувствуется после покупки деревянного конструктора поезд Cubika. Особенности:- Ваш ребенок будет развивать моторику рук и цветовую восприимчивость окружающей среды.- Многофункциональная деревянная развивающая игрушка для малышей. - Поезд состоит из паровоза и 2-х вагонов. Вагоны отцепляются. - На платформах установлены штырьки, на которые надеваются детали, как колечки на пирамидку. - Можно составлять их в разных сочетаниях. Поезд хорошо катается, его можно использовать в разных сюжетных играх.
детали конструктора (паравозик и вагончики), упаковка
Материал
дерево, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Деревянный поезд Cubika Радужный экспресс CUBIKA LP-3 - это деревянный конструктор представляет собой набор из деревянных элементов, раскрашенных различными цветами. Из этих кубиков ребенок сможет сложить большой интересный цветной поезд с вагонами, которые можно загружать различными элементами из набора или другими игрушками. Мягкая цветовая гамма деталей, приятная на ощупь поверхность, все это почувствуется после покупки деревянного конструктора поезд Cubika. Особенности:- Ваш ребенок будет развивать моторику рук и цветовую восприимчивость окружающей среды.- Многофункциональная деревянная развивающая игрушка для малышей. - Поезд состоит из паровоза и 2-х вагонов. Вагоны отцепляются. - На платформах установлены штырьки, на которые надеваются детали, как колечки на пирамидку. - Можно составлять их в разных сочетаниях. Поезд хорошо катается, его можно использовать в разных сюжетных играх.
Поезд "Радужный экспресс" (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Поезд "Радужный экспресс" (15 деталей) CUBIKA.12923/LP-3