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Настольная игра "Водная мишень" арт.8148/200209141/115-36 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра "Водная мишень" арт.8148/200209141/115-36

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Настольная игра &quot;Водная мишень&quot; арт.8148/200209141/115-36 - фото 1
Настольная игра &quot;Водная мишень&quot; арт.8148/200209141/115-36 - фото 2
Настольная игра &quot;Водная мишень&quot; арт.8148/200209141/115-36 - фото 3
Настольная игра &quot;Водная мишень&quot; арт.8148/200209141/115-36 - фото 4
Настольная игра &quot;Водная мишень&quot; арт.8148/200209141/115-36 - фото 5
Настольная игра &quot;Водная мишень&quot; арт.8148/200209141/115-36 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
для вечеринки, семейная
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
2
Количество деталей
5
Среднее время игры, в минутах
10 мин.
  • Настольная игра &quot;Водная мишень&quot; арт.8148/200209141/115-36 - фото 1
  • Настольная игра &quot;Водная мишень&quot; арт.8148/200209141/115-36 - фото 2
  • Настольная игра &quot;Водная мишень&quot; арт.8148/200209141/115-36 - фото 3
  • Настольная игра &quot;Водная мишень&quot; арт.8148/200209141/115-36 - фото 4
  • Настольная игра &quot;Водная мишень&quot; арт.8148/200209141/115-36 - фото 5
  • Настольная игра &quot;Водная мишень&quot; арт.8148/200209141/115-36 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
720 руб.  1 462 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510806
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Характеристики

Бренд
S+S Toys
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
для вечеринки, семейная
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
2
Материал
картон, пластик
Количество деталей
5
Среднее время игры, в минутах
10 мин.
Комплектация
очки, 2 мишени, контейнер для воды, шарик
Размеры в упаковке, см
21х19х8
Вес, г.
500

Описание товара Настольная игра "Водная мишень" арт.8148/200209141/115-36

В игре один из участников надевает маску на глаза, устанавливает на голове конструкцию, состоящую из контейнера для воды и двух мишеней. Задача остальных участников попасть мячом по мишеням. При точном попадании, контейнер с водой опрокидывается. Игра - станет испытанием для вашей меткости и точности броска! Играть могут от двух человек и более. Комплектация: очки, контейнер для воды, 2 мишени, шарик Материал: пластик, картон Упаковка: картонная коробка Размер упаковки: 27*6*27 см Возраст: 8+ Количество игроков: от 2

Отзывы о товаре Настольная игра "Водная мишень" арт.8148/200209141/115-36




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Характеристики
Бренд
S+S Toys
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
для вечеринки, семейная
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
2
Материал
картон, пластик
Количество деталей
5
Среднее время игры, в минутах
10 мин.
Комплектация
очки, 2 мишени, контейнер для воды, шарик
Описание
В игре один из участников надевает маску на глаза, устанавливает на голове конструкцию, состоящую из контейнера для воды и двух мишеней. Задача остальных участников попасть мячом по мишеням. При точном попадании, контейнер с водой опрокидывается. Игра - станет испытанием для вашей меткости и точности броска! Играть могут от двух человек и более. Комплектация: очки, контейнер для воды, 2 мишени, шарик Материал: пластик, картон Упаковка: картонная коробка Размер упаковки: 27*6*27 см Возраст: 8+ Количество игроков: от 2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра "Водная мишень" арт.8148/200209141/115-36 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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