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Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-6.5 (70/5/6) купить с доставкой в Москве
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Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-6.5 (70/5/6)

3 Отзывы
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Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-6.5 (70/5/6)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 51049
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Культиватор бензиновый
Размеры в упаковке, см
78х72х44
Вес, кг.
50

Описание товара Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-6.5 (70/5/6)

Мощность - 6.5 л. с. Глубина вспахивания - до 16 см. Ширина обработки - 90 см



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором

Отзывы о товаре Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-6.5 (70/5/6)

Источник: Яндекс Маркет
21.04.2018
Рузанцева Ольга

Достоинства:
прост в эксплуатации, недорогой, удобный.

Недостатки:
пока не замечены.

Комментарий:
Агрегат удобный, им очень легко пользоваться. Копать лопатой может быть и привычнее, но мы как попробовали культиватор, решили что сил и времени он сэкономит с лихвой. Копает немного глубже чем лопата и шириной грядка получается примерно в метр. А такая функция как реверс, оказалась очень полезной, не приходится крутиться в конце огорода, разворачиваясь.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2018
Калинин Назар

Достоинства:
Быстро вскапываю участок, здорово экономлю время.
Мощности хватает заглаза.
Фрезы не застревают в грунте.

Комментарий:
Цена еще привлекла, остальные модели были дороговаты, а тут немцы вроде и стоимость адекватна. Не разочарован.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2018
Девулин Карл

Достоинства:
мощный, удобный, простой, экономичный, недорогой.

Недостатки:
не выявлено.

Комментарий:
Участок 5 соток раньше копали вручную, пока не слег со спиной. Плюнул, купил культиватор. Аппарат шустрый, глубина вскопки как раз чуть больше штыка лопаты, колея - почти метр. Очень нужной штукой оказался реверс - удобно на узких грядках, где особо не развернешься. Не надо его кантовать, а просто скорость переключил и на себя тащишь. Рекомендую! Не жалейте денег на своем здоровье!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Культиватор бензиновый
Описание
Мощность - 6.5 л. с. Глубина вспахивания - до 16 см. Ширина обработки - 90 см


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2018
Рузанцева Ольга

Достоинства:
прост в эксплуатации, недорогой, удобный.

Недостатки:
пока не замечены.

Комментарий:
Агрегат удобный, им очень легко пользоваться. Копать лопатой может быть и привычнее, но мы как попробовали культиватор, решили что сил и времени он сэкономит с лихвой. Копает немного глубже чем лопата и шириной грядка получается примерно в метр. А такая функция как реверс, оказалась очень полезной, не приходится крутиться в конце огорода, разворачиваясь.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2018
Калинин Назар

Достоинства:
Быстро вскапываю участок, здорово экономлю время.
Мощности хватает заглаза.
Фрезы не застревают в грунте.

Комментарий:
Цена еще привлекла, остальные модели были дороговаты, а тут немцы вроде и стоимость адекватна. Не разочарован.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2018
Девулин Карл

Достоинства:
мощный, удобный, простой, экономичный, недорогой.

Недостатки:
не выявлено.

Комментарий:
Участок 5 соток раньше копали вручную, пока не слег со спиной. Плюнул, купил культиватор. Аппарат шустрый, глубина вскопки как раз чуть больше штыка лопаты, колея - почти метр. Очень нужной штукой оказался реверс - удобно на узких грядках, где особо не развернешься. Не надо его кантовать, а просто скорость переключил и на себя тащишь. Рекомендую! Не жалейте денег на своем здоровье!


Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-6.5 (70/5/6) - по цене 37270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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