Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-6.5 (70/5/6)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 51049
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
78х72х44
Вес, кг.
50
Описание товара Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-6.5 (70/5/6)
Мощность - 6.5 л. с. Глубина вспахивания - до 16 см. Ширина обработки - 90 см
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Мощность - 6.5 л. с. Глубина вспахивания - до 16 см. Ширина обработки - 90 см
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Достоинства:
прост в эксплуатации, недорогой, удобный.
Недостатки:
пока не замечены.
Комментарий:
Агрегат удобный, им очень легко пользоваться. Копать лопатой может быть и привычнее, но мы как попробовали культиватор, решили что сил и времени он сэкономит с лихвой. Копает немного глубже чем лопата и шириной грядка получается примерно в метр. А такая функция как реверс, оказалась очень полезной, не приходится крутиться в конце огорода, разворачиваясь.
Достоинства:
Быстро вскапываю участок, здорово экономлю время.
Мощности хватает заглаза.
Фрезы не застревают в грунте.
Комментарий:
Цена еще привлекла, остальные модели были дороговаты, а тут немцы вроде и стоимость адекватна. Не разочарован.
Достоинства:
мощный, удобный, простой, экономичный, недорогой.
Недостатки:
не выявлено.
Комментарий:
Участок 5 соток раньше копали вручную, пока не слег со спиной. Плюнул, купил культиватор. Аппарат шустрый, глубина вскопки как раз чуть больше штыка лопаты, колея - почти метр. Очень нужной штукой оказался реверс - удобно на узких грядках, где особо не развернешься. Не надо его кантовать, а просто скорость переключил и на себя тащишь. Рекомендую! Не жалейте денег на своем здоровье!
Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-6.5 (70/5/6) - по цене 37270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-6.5 (70/5/6)
Достоинства:
прост в эксплуатации, недорогой, удобный.
Недостатки:
пока не замечены.
Комментарий:
Агрегат удобный, им очень легко пользоваться. Копать лопатой может быть и привычнее, но мы как попробовали культиватор, решили что сил и времени он сэкономит с лихвой. Копает немного глубже чем лопата и шириной грядка получается примерно в метр. А такая функция как реверс, оказалась очень полезной, не приходится крутиться в конце огорода, разворачиваясь.
Достоинства:
Быстро вскапываю участок, здорово экономлю время.
Мощности хватает заглаза.
Фрезы не застревают в грунте.
Комментарий:
Цена еще привлекла, остальные модели были дороговаты, а тут немцы вроде и стоимость адекватна. Не разочарован.
Достоинства:
мощный, удобный, простой, экономичный, недорогой.
Недостатки:
не выявлено.
Комментарий:
Участок 5 соток раньше копали вручную, пока не слег со спиной. Плюнул, купил культиватор. Аппарат шустрый, глубина вскопки как раз чуть больше штыка лопаты, колея - почти метр. Очень нужной штукой оказался реверс - удобно на узких грядках, где особо не развернешься. Не надо его кантовать, а просто скорость переключил и на себя тащишь. Рекомендую! Не жалейте денег на своем здоровье!