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Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 купить с доставкой в Москве
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Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427

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Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 1
Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 2
Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 3
Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 4
Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 5
Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 6
Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 7
Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
  • Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 1
  • Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 2
  • Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 3
  • Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 4
  • Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 5
  • Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 6
  • Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 7
  • Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 510430
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Материал корпуса
металл
Механизм
нажимной
Серия
Jotter
Тематика
для офиса и учебы
Толщина письма
1
Цвет
серебро/синий
Цвет корпуса
синий
Длина сменного стержня
98
Форма наконечника
круглый
Диаметр пишущего узла
1 мм
Цвет чернил
нажимной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
33

Описание товара Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427

Семейство Jotter, шариковая ручка в пластиковом корпусе темно синего цвета, толщина М, в блистерной упаковке

Отзывы о товаре Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Материал корпуса
металл
Механизм
нажимной
Серия
Jotter
Тематика
для офиса и учебы
Толщина письма
1
Цвет
серебро/синий
Цвет корпуса
синий
Длина сменного стержня
98
Форма наконечника
круглый
Диаметр пишущего узла
1 мм
Развернуть
Цвет чернил
нажимной
Страна производитель
Китай
Описание
Семейство Jotter, шариковая ручка в пластиковом корпусе темно синего цвета, толщина М, в блистерной упаковке
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 900 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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