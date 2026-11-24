Кронштейн для телевизора Onkron FM1 чёрный для 17"-43" фиксированный (FM1-B)
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Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%770 руб. 1 115 руб.
В наличии
Код товара: 510423
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
770 руб. -31%
1 115 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х11х5
Вес, г.
900
Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron FM1 чёрный для 17"-43" фиксированный (FM1-B)
Настенный кронштейн ONKRON FM1 предназначен для телевизоров с диагональю от 17 до 43 дюймов (43,18-109,2 см). Максимальный выдерживаемый вес составляет 30 кг. Крепление универсально за счет множества предусмотренных производителем размеров VESA – от 75x75 мм до 200x200 мм. Широкий выбор вариантов монтажных отверстий для установки на стену позволяет надежно зафиксировать кронштейн даже при креплении к не самым прочным поверхностям. Изделие выполнено из холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечит его прочность и долговечность. Приятно Вас удивит и стоимость кронштейна – ценовое решение можно назвать максимально выгодным, учитывая высокое качество и заявленные технические характеристики.
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Настенный кронштейн ONKRON FM1 предназначен для телевизоров с диагональю от 17 до 43 дюймов (43,18-109,2 см). Максимальный выдерживаемый вес составляет 30 кг. Крепление универсально за счет множества предусмотренных производителем размеров VESA – от 75x75 мм до 200x200 мм. Широкий выбор вариантов монтажных отверстий для установки на стену позволяет надежно зафиксировать кронштейн даже при креплении к не самым прочным поверхностям. Изделие выполнено из холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечит его прочность и долговечность. Приятно Вас удивит и стоимость кронштейна – ценовое решение можно назвать максимально выгодным, учитывая высокое качество и заявленные технические характеристики.
Купить Кронштейн для телевизора Onkron FM1 чёрный для 17"-43" фиксированный (FM1-B) - по цене 770 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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