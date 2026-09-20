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Характеристики
Тип товара
Игровые приставки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
37 090 руб.
41 090
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510284
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Описание товара Игровая приставка Microsoft Xbox Series S 512Gb SSD White
Следующее поколение игр несёт с собой нашу самую большую цифровую библиотеку для нашей самой маленькой Xbox. Благодаря более динамичным игровым мирам, ускоренной загрузке и добавлению Xbox Game Pass (продаётся отдельно) полностью цифровая консоль Xbox Series S является самым выгодным предложением в мире игр. С помощью Smart Delivery вы можете купить поддерживаемую игру один раз, после чего вам всегда будет доступна её лучшая версия для любой консоли, на которой вы играете. Переходите на полностью цифровую консоль Xbox Series S и постройте библиотеку цифровых игр. Ваши игры, файлы и резервные копии надёжно хранятся в облаке. К тому же вам определённо понравится возможность оформлять предварительный заказ и предустанавливать предстоящие релизы, чтобы иметь возможность начать играть сразу после их запуска.
Следующее поколение игр несёт с собой нашу самую большую цифровую библиотеку для нашей самой маленькой Xbox. Благодаря более динамичным игровым мирам, ускоренной загрузке и добавлению Xbox Game Pass (продаётся отдельно) полностью цифровая консоль Xbox Series S является самым выгодным предложением в мире игр. С помощью Smart Delivery вы можете купить поддерживаемую игру один раз, после чего вам всегда будет доступна её лучшая версия для любой консоли, на которой вы играете. Переходите на полностью цифровую консоль Xbox Series S и постройте библиотеку цифровых игр. Ваши игры, файлы и резервные копии надёжно хранятся в облаке. К тому же вам определённо понравится возможность оформлять предварительный заказ и предустанавливать предстоящие релизы, чтобы иметь возможность начать играть сразу после их запуска.
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