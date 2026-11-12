Защитный экран Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Full Screen Tempered Glass Full Glue Black УТ000024
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 509245
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
23
Описание товара Защитный экран Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Full Screen Tempered Glass Full Glue Black УТ000024
Защитное стекло Full screen – полностью закрывает экран вашего смартфона и надежно защищает его от повреждений. Это самый современный и технологичный способ сохранить экран вашего устройства в первозданном виде. Стекло очень легко наклеивается на экран смартфона после чего устройством можно пользоваться без ограничений (стекло не ухудшает тактильных ощущений от пользования сенсорным экраном и не уменьшает его яркость). Защитные стекла Red Line произведены из высококачественных материалов на ультрасовременных фабриках под постоянным контролем качества. Идеально соответствует заявленной модели.
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Защитное стекло Full screen – полностью закрывает экран вашего смартфона и надежно защищает его от повреждений. Это самый современный и технологичный способ сохранить экран вашего устройства в первозданном виде. Стекло очень легко наклеивается на экран смартфона после чего устройством можно пользоваться без ограничений (стекло не ухудшает тактильных ощущений от пользования сенсорным экраном и не уменьшает его яркость). Защитные стекла Red Line произведены из высококачественных материалов на ультрасовременных фабриках под постоянным контролем качества. Идеально соответствует заявленной модели.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Защитный экран Red Line для Xiaomi Redmi Note 10 Full Screen Tempered Glass Full Glue Black УТ000024 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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