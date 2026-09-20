Стекло закаленное DF для Vivo Y53s 4G Full Screen Full Glue Black Frame vColor-21
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 508963
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Стекло закаленное DF для Vivo Y53s 4G Full Screen Full Glue Black Frame vColor-21
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.
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Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Стекло закаленное DF для Vivo Y53s 4G Full Screen Full Glue Black Frame vColor-21 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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