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Кабель GCR Type-C - Lightning MFI Power Delivery 18W 50cm GCR-53187 купить с доставкой в Москве
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Кабель GCR Type-C - Lightning MFI Power Delivery 18W 50cm GCR-53187

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Кабель GCR Type-C - Lightning MFI Power Delivery 18W 50cm GCR-53187
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 508034
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Характеристики

Бренд
GCR
Тип товара
Кабель
Длина провода
0.5
Разъем подключения
USB Type-C, Lightning
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х1
Вес, г.
20

Описание товара Кабель GCR Type-C - Lightning MFI Power Delivery 18W 50cm GCR-53187

Стильный кабель GCR TypeC Lightning для iPhone с поддержкой стандарта Power Delivery предназначен для зарядки iPhone и других устройств от компании Apple. Поддерживает стандарт USB 2.0 и обеспечивает бесперебойную передачу данных на Macbook и другие ноутбуки с разъемом TypeC со скоростью до 480 Мбит/с. Благодаря встроенному чипу 75 MFI, поддерживающему последние версии обновлений iOS, кабель подходит как для iPhone 12, так и для более ранних версий iPhone. При изготовлении используются только современные и качественные материалы: кабель не уступает оригинальным аксессуарам для iPhone. Экранирование защищает цифровой сигнал от помех и искажений, а армирование гарантирует долгий срок службы и прочность, благодаря чему кабель можно использовать в любых условиях. Медный проводник надежно защищен с помощью ультрасовременной и экологичной нейлоновой оплетки. Инновационные коннекторы позволяют мгновенно заряжать смартфон с мощностью до 18W.



Теги товара: type-c, lightning

Отзывы о товаре Кабель GCR Type-C - Lightning MFI Power Delivery 18W 50cm GCR-53187




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Характеристики
Бренд
GCR
Тип товара
Кабель
Длина провода
0.5
Разъем подключения
USB Type-C, Lightning
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный кабель GCR TypeC Lightning для iPhone с поддержкой стандарта Power Delivery предназначен для зарядки iPhone и других устройств от компании Apple. Поддерживает стандарт USB 2.0 и обеспечивает бесперебойную передачу данных на Macbook и другие ноутбуки с разъемом TypeC со скоростью до 480 Мбит/с. Благодаря встроенному чипу 75 MFI, поддерживающему последние версии обновлений iOS, кабель подходит как для iPhone 12, так и для более ранних версий iPhone. При изготовлении используются только современные и качественные материалы: кабель не уступает оригинальным аксессуарам для iPhone. Экранирование защищает цифровой сигнал от помех и искажений, а армирование гарантирует долгий срок службы и прочность, благодаря чему кабель можно использовать в любых условиях. Медный проводник надежно защищен с помощью ультрасовременной и экологичной нейлоновой оплетки. Инновационные коннекторы позволяют мгновенно заряжать смартфон с мощностью до 18W.


Теги товара: type-c, lightning
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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