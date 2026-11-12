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Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS- купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-

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Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-02 - фото 1
Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-02 - фото 2
Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-02 - фото 3
Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-02 - фото 4
Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-02 - фото 5
Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-02 - фото 6
Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-02 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-02 - фото 1
  • Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-02 - фото 2
  • Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-02 - фото 3
  • Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-02 - фото 4
  • Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-02 - фото 5
  • Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-02 - фото 6
  • Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-02 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507983
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
15х5х2
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-

Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства

Отзывы о товаре Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS-




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Описание
Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus Superior Series Fast Charging Data Cable Type-C - Lightning PD 20W 0.25m White CATLYS- - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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