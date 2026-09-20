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Характеристики
Тип товара
Автомобильные держатели
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507888
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Описание товара Автомобильный держатель Baseus Magnetic Air Vent Car Mount Holder With Cable Clip Black SUGX-A01
Baseus Magnetic Air Vent Car Mount Holder with cable clip – автомобильный держатель, который предназначен для установки и использования смартфона в машине. Держатель Baseus Magnetic Air SUGX-A01 выполнен из алюминия, крепиться в дефлектор, имеет компактный и стильный дизайн. Места соприкосновения со смартфоном имеют силиконовые накладки. Держатель вращается на 360 градусов – это позволит выбрать удобное для Вас положение смартфона. Телефон крепиться к держателю с помощью магнитной пластины, которая кладется под чехол или крепиться на двухсторонний скотч. Сбоку есть удобный маленький держатель для кабеля, теперь его больше не нужно искать по всей машине.
Baseus Magnetic Air Vent Car Mount Holder with cable clip – автомобильный держатель, который предназначен для установки и использования смартфона в машине. Держатель Baseus Magnetic Air SUGX-A01 выполнен из алюминия, крепиться в дефлектор, имеет компактный и стильный дизайн. Места соприкосновения со смартфоном имеют силиконовые накладки. Держатель вращается на 360 градусов – это позволит выбрать удобное для Вас положение смартфона. Телефон крепиться к держателю с помощью магнитной пластины, которая кладется под чехол или крепиться на двухсторонний скотч. Сбоку есть удобный маленький держатель для кабеля, теперь его больше не нужно искать по всей машине.
Автомобильный держатель Baseus Magnetic Air Vent Car Mount Holder With Cable Clip Black SUGX-A01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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