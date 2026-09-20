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Видеокамера IP Trassir TR-D2D5 3.6-3.6мм купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Trassir TR-D2D5 3.6-3.6мм

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Видеокамера IP Trassir TR-D2D5 3.6-3.6мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507690
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
2х2х1
Вес, г.
300

Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2D5 3.6-3.6мм

TRASSIR TR-D2D5 (2.8 мм) построена на CMOS-матрице 1/2.7 с чувствительностью 0.005 лк при F/1.8. Поддерживает режим «день/ночь», оборудована механическим ИК-фильтром: при достаточном освещении ICR преломляет ИК-лучи, нормализуя цветопередачу, в темноте фильтр убирается — для повышения чувствительности матрицы и работы ИК-подсветки. Для сжатия предусмотрены кодеки H.265, H.264. Скорость трансляции — 25 к/с. TR-D2D5 (2.8 мм) укомплектована объективом с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм, апертурой F/1.8, углом обзора по горизонтали 102°, вертикали — 55°. Интерфейсы: сетевой порт RJ-45 с поддержкой PoE, разъем для подключения блока питания (БП в комплект не входит).

Отзывы о товаре Видеокамера IP Trassir TR-D2D5 3.6-3.6мм




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Описание
TRASSIR TR-D2D5 (2.8 мм) построена на CMOS-матрице 1/2.7 с чувствительностью 0.005 лк при F/1.8. Поддерживает режим «день/ночь», оборудована механическим ИК-фильтром: при достаточном освещении ICR преломляет ИК-лучи, нормализуя цветопередачу, в темноте фильтр убирается — для повышения чувствительности матрицы и работы ИК-подсветки. Для сжатия предусмотрены кодеки H.265, H.264. Скорость трансляции — 25 к/с. TR-D2D5 (2.8 мм) укомплектована объективом с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм, апертурой F/1.8, углом обзора по горизонтали 102°, вертикали — 55°. Интерфейсы: сетевой порт RJ-45 с поддержкой PoE, разъем для подключения блока питания (БП в комплект не входит).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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