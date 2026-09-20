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Помпа для воды Sonnen M-19, механическая, пластик, 452422 купить с доставкой в Москве
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Помпа для воды Sonnen M-19, механическая, пластик, 452422

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Помпа для воды SONNEN M-19, механическая, пластик, 452422 - фото 1
Помпа для воды SONNEN M-19, механическая, пластик, 452422 - фото 2
Помпа для воды SONNEN M-19, механическая, пластик, 452422 - фото 3
Помпа для воды SONNEN M-19, механическая, пластик, 452422 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Помпа для воды
  • Помпа для воды SONNEN M-19, механическая, пластик, 452422 - фото 1
  • Помпа для воды SONNEN M-19, механическая, пластик, 452422 - фото 2
  • Помпа для воды SONNEN M-19, механическая, пластик, 452422 - фото 3
  • Помпа для воды SONNEN M-19, механическая, пластик, 452422 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507578
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Помпа для воды
Вес, г.
390

Описание товара Помпа для воды Sonnen M-19, механическая, пластик, 452422

Помпа для воды SONNEN M-19 — простой и удобный аксессуар, предназначенный для раздачи воды комнатной температуры из бутыли 19/12 л. Помпа надевается на горлышко бутыли и фиксируется. Для подачи воды достаточно плавно нажать на верхнюю часть помпы. Модель проста и удобна в эксплуатации. Ее приобретают домой и в офисы, берут с собой в поездки на природу и на дачу. Изготовлена из прочного пищевого пластика.

Отзывы о товаре Помпа для воды Sonnen M-19, механическая, пластик, 452422




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Помпа для воды
Описание
Помпа для воды SONNEN M-19 — простой и удобный аксессуар, предназначенный для раздачи воды комнатной температуры из бутыли 19/12 л. Помпа надевается на горлышко бутыли и фиксируется. Для подачи воды достаточно плавно нажать на верхнюю часть помпы. Модель проста и удобна в эксплуатации. Ее приобретают домой и в офисы, берут с собой в поездки на природу и на дачу. Изготовлена из прочного пищевого пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Помпа для воды Sonnen M-19, механическая, пластик, 452422 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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