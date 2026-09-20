Помпа для воды Sonnen M-19, механическая, пластик, 452422
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Помпа для воды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507578
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
390
Описание товара Помпа для воды Sonnen M-19, механическая, пластик, 452422
Помпа для воды SONNEN M-19 — простой и удобный аксессуар, предназначенный для раздачи воды комнатной температуры из бутыли 19/12 л. Помпа надевается на горлышко бутыли и фиксируется. Для подачи воды достаточно плавно нажать на верхнюю часть помпы. Модель проста и удобна в эксплуатации. Ее приобретают домой и в офисы, берут с собой в поездки на природу и на дачу. Изготовлена из прочного пищевого пластика.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Помпа для воды SONNEN M-19 — простой и удобный аксессуар, предназначенный для раздачи воды комнатной температуры из бутыли 19/12 л. Помпа надевается на горлышко бутыли и фиксируется. Для подачи воды достаточно плавно нажать на верхнюю часть помпы. Модель проста и удобна в эксплуатации. Ее приобретают домой и в офисы, берут с собой в поездки на природу и на дачу. Изготовлена из прочного пищевого пластика.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Помпа для воды Sonnen M-19, механическая, пластик, 452422 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Помпа для воды Sonnen M-19, механическая, пластик, 452422