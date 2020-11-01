Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жилет Страховочный Sm Молния M/L (Оранжевый) До 100Кг

Артикул: 50707
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
480 руб. 
800 руб. 
Купить
Артикул: 50707
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкимолния/ремени
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка100 кг
Наличие воротанет
ПроизводствоРоссия
РазмерM/L
Свистокнет
Цветоранжевый

Жилет страховочный SM Молния M/L (оранжевый) предназначен для речных прогулок, для занятий водными видами спорта, для охоты, рыбалки. Обладает водоотталкивающими свойствами, в случае экстремальных ситуаций помогает удерживаться на воде. Выполнен из прочного материала, имеет яркую расцветку.

Особенности:

  • Выполнен из ткани Оксфорд 210 PU (полиэстер);
  • Водоотталкивающая пропитка;
  • Наполнитель - вспененный полиэтилен;
  • Застегивается на молнию;
  • Регулируемый поясной ремень;
  • Имеются стяжки по вороту и низу.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM Молния M/L (оранжевый);
  • Упаковка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Жилет Страховочный Sm Молния M/L (Оранжевый) До 100Кг – стоимость товара 480 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...