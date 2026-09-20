Весна. Кукла "Анастасия золотая звезда" (42 см) арт.В3984/о
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507042
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х21
Вес, г.
750
Описание товара Весна. Кукла "Анастасия золотая звезда" (42 см) арт.В3984/о
Кукла Анастасия Золотая Звезда – образ прекрасной девочки с огненными рыжими волосами, ее очаровательный и нежный образ придется по душе любому малышу. Анастасия Золотая Звезда станет лучшей подругой для всей семьи.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Кукла Анастасия Золотая Звезда – образ прекрасной девочки с огненными рыжими волосами, ее очаровательный и нежный образ придется по душе любому малышу. Анастасия Золотая Звезда станет лучшей подругой для всей семьи.
Весна. Кукла "Анастасия золотая звезда" (42 см) арт.В3984/о - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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