Жилет страховочный детский с подголовником Радуга р.38/40 (20-25кг)

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|Бренд
|Спортивные Мастерские
|Тип товара
|Жилет страховочный
|Тип застежки
|молния
|Наличие карманов
|нет
|Максимальная нагрузка
|25 кг
|Наличие ворота
|есть
|Производство
|Россия
|Размер
|38/40
|Свисток
|есть
|Цвет
|синий/оранжевый
Жилет страховочный SM Радуга 38/40 (синий/оранжевый), детский предназначен для детей в возрасте от 5-6 лет. Используется во время водных прогулок, способен удержать ребенка на плаву до оказания помощи. Фиксируется паховым ремнем, имеет объемный подголовник. Выполнен из качественного полиэстра, имеет светоотражающие элементы и яркую расцветку. В кармашке имеется свисток на тесьме.
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