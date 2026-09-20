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Термос для еды Stanley Classic (0,7 литра), темно-зеленый купить с доставкой в Москве
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Термос для еды Stanley Classic (0,7 литра), темно-зеленый

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Термос для еды Stanley Classic (0,7 литра), темно-зеленый - фото 1
Термос для еды Stanley Classic (0,7 литра), темно-зеленый - фото 2
Термос для еды Stanley Classic (0,7 литра), темно-зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос для еды
  • Термос для еды Stanley Classic (0,7 литра), темно-зеленый - фото 1
  • Термос для еды Stanley Classic (0,7 литра), темно-зеленый - фото 2
  • Термос для еды Stanley Classic (0,7 литра), темно-зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
5 870 руб.  10 625 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 506516
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Характеристики

Бренд
Stanley
Тип товара
Термос для еды
Размеры в упаковке, см
22х10х10
Вес, г.
620

Описание товара Термос для еды Stanley Classic (0,7 литра), темно-зеленый

Термос для еды Stanley Classic (0,7 литра) предназначен для жидких первых, вторых блюд или напитков. Выполнен из прочной стали, которая защищает от механических повреждений и продлевает срок эксплуатации. Абразивостойкое покрытие предотвращает появление царапин, сохраняет внешний вид.

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Характеристики
Бренд
Stanley
Тип товара
Термос для еды
Описание
Термос для еды Stanley Classic (0,7 литра) предназначен для жидких первых, вторых блюд или напитков. Выполнен из прочной стали, которая защищает от механических повреждений и продлевает срок эксплуатации. Абразивостойкое покрытие предотвращает появление царапин, сохраняет внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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