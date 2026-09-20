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Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91

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Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 1
Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 2
Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 3
Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 4
Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 5
Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 6
Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 7
Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 8
Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 1
  • Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 2
  • Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 3
  • Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 4
  • Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 5
  • Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 6
  • Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 7
  • Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 8
  • Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 506154
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х3
Вес, г.
81

Описание товара Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91

Кабель Baseus cafule Cable USB For Micro поддерживает быструю зарядку Quick Charge 2.0 и 3.0. Ещё одна особенность кабеля — шнур. Все провода спрятаны под плетёной нейлоновой обёрткой, которая придаёт кабелю эстетичный внешний вид и защищает его от перегрева во время зарядки высоким током. Кроме того, такой шнур прочен и долговечен, его можно скручивать, растягивать и даже завязывать узлом.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Cafule Cable USB - MicroUSB 2.4A 1m Red-Black CAMKLF-B91




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus cafule Cable USB For Micro поддерживает быструю зарядку Quick Charge 2.0 и 3.0. Ещё одна особенность кабеля — шнур. Все провода спрятаны под плетёной нейлоновой обёрткой, которая придаёт кабелю эстетичный внешний вид и защищает его от перегрева во время зарядки высоким током. Кроме того, такой шнур прочен и долговечен, его можно скручивать, растягивать и даже завязывать узлом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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