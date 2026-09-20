Процессор Intel Core I5-11600K Socket 1200 (CM8070804491414SRKNU) tray
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core I5-11600K Socket 1200 (CM8070804491414SRKNU) tray
Процессор Intel Core i5 с ядром Rocket Lake представляет собой высокопроизводительное решение для современных настольных компьютеров. Созданный с учетом потребностей как обычных пользователей, так и энтузиастов, он предлагает оптимальное сочетание мощности и эффективности. Этот процессор оснащен 6 ядрами, что обеспечивает быстрый отклик и плавную многозадачность, позволяя легко справляться с ресурсоемкими приложениями и играми. Базовая тактовая частота составляет 3,9 ГГц, обеспечивая стабильную производительность в повседневных задачах. В режиме Turbo частота процессора может повышаться до впечатляющих 4,9 ГГц, предоставляя дополнительную мощность в моменты максимальной нагрузки. Используемый сокет LGA 1200 делает этот процессор совместимым с множеством современных материнских плат, обеспечивая гибкость при сборке и модернизации системы. Процессор принадлежит к серии Intel Core i5, которая славится балансом между производительностью и стоимостью, идеально подходя для широкого спектра задач — от работы до игр. Процессоры Intel Core i5 с архитектурой Rocket Lake представляют собой удачный выбор для тех, кто ищет надежное и мощное решение для своих вычислительных нужд.
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Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные, С встроенной графикой
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