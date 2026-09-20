Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники игровые Asus Rog Cetra II чёрные (90YH02S0-B2UA00)
Гарнитура ASUS ROG Cetra II чёрная (90YH02S0-B2UA00)Asus ROG Cetra II 90YH02S0-B2UA00 представляет собой обновленную модель игровой гарнитуры внутриканального типа с проводным подключением. Большие 9.4-мм драйверы Essence обеспечивают невероятно сильный бас и оптимизированное игровое аудио. Модель обладает функцией активного шумоподавления, а для подключения используется интерфейс USB-C. Игровая гарнитура Asus ROG Cetra II обладает стильным геймерским дизайном и максимально комфортной посадкой. Модель комплектуется силиконовыми амбушюрами и ушными креплениями различных размеров, а также чехлом для хранения как гарнитуры, так и аксессуаров. Обновленная версия выполнена из пластика и алюминия.
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