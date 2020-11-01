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Многофункциональный центр в кроватку Taf toys

Артикул: 50447
  • Многофункциональный центр в кроватку Taf toys - фото 1
  • Многофункциональный центр в кроватку Taf toys - фото 2
Многофункциональный центр в кроватку Taf toys - фото 1
Многофункциональный центр в кроватку Taf toys - фото 2
2 290 руб. 
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 50447
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БрендTaf toys
Тип товараКоврик развивающий
Вес, кг0.8
Звуковые эффектыесть
Материалтекстиль

Многофункциональный центр в кроватку Taf toys - развивающая игрушка, которая привлечет внимание малыша и будет способствовать развитию слуха, зрения и тактильных ощущений ребенка. Яркие рисунки займут время малыша при нахождении в кроватке, так как есть возможность прикрепить центр к бортику. Многофункциональный центр в кроватку Taf toys состоит из текстильных и пластиковых элементов, оснащенный световыми и звуковыми эффектами.

Особенности:

  • Сделан из качественного и экологически чистого материала;
  • Крепится к бортику кроватки и имеет удобные крепления для изменения способа подвешивания;
  • Имеет различные игровые элементы, которые способствуют развитию малыша;
  • Имеет петельку с прорезывателями, нанизанными на нее;
  • Есть безопасное зеркальце, в которое ребенок может рассматривать и познавать себя;



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