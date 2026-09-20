Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 504399
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
Переходник 3.5 мм на USB Type-A; Чехол
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.1
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
200
Описание товара Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634
Описание товара Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 Проводная USB-A/3.5 мм гарнитура, 1 динамик, микрофон с шумоподавлением, частотный диапазон динамиков: 60-16000 Гц, блок управления: кнопка ответа, громкость, отключение микрофона, материал амбушюр: поролон с чехлом из кожзама, вес: 102 грамм.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
Переходник 3.5 мм на USB Type-A; Чехол
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.1
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 Проводная USB-A/3.5 мм гарнитура, 1 динамик, микрофон с шумоподавлением, частотный диапазон динамиков: 60-16000 Гц, блок управления: кнопка ответа, громкость, отключение микрофона, материал амбушюр: поролон с чехлом из кожзама, вес: 102 грамм.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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