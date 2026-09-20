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Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 купить с доставкой в Москве
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Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634

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Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 - фото 1
Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 - фото 2
Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 - фото 3
Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 - фото 4
Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 - фото 1
  • Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 - фото 2
  • Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 - фото 3
  • Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 - фото 4
  • Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504399
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
Переходник 3.5 мм на USB Type-A; Чехол
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.1
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
200

Описание товара Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634

Описание товара Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 Проводная USB-A/3.5 мм гарнитура, 1 динамик, микрофон с шумоподавлением, частотный диапазон динамиков: 60-16000 Гц, блок управления: кнопка ответа, громкость, отключение микрофона, материал амбушюр: поролон с чехлом из кожзама, вес: 102 грамм.

Отзывы о товаре Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634




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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
Переходник 3.5 мм на USB Type-A; Чехол
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.1
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники EPOS Sennheiser IMPACT SC 45 USB MS Моно гарнитура 1000634 Проводная USB-A/3.5 мм гарнитура, 1 динамик, микрофон с шумоподавлением, частотный диапазон динамиков: 60-16000 Гц, блок управления: кнопка ответа, громкость, отключение микрофона, материал амбушюр: поролон с чехлом из кожзама, вес: 102 грамм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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