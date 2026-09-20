Настольная игра Нескучные игры "Фруктовое тримино" (треугольное домино) 8343
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
логическая, домино, развивающая
Возраст от
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 2
Материал
дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%770 руб. 1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503836
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
логическая, домино, развивающая
Возраст от
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 2
Комплектация
56 шт. треугольных фишек, 4 подставки, правила игры
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х6
Вес, г.
490
Описание товара Настольная игра Нескучные игры "Фруктовое тримино" (треугольное домино) 8343
Игра Тримино отдаленно напоминает классическое домино, однако она намного интереснее - треугольные фишки дают большой простор для нестандартных решений и заставляют находиться в постоянном поиске новых комбинаций. Здесь не нужно искать простых решений - чем сложнее фигура, которую сложит игрок, тем больше очков он заработает. В наборе 56 треугольных фишек, 4 подставки, правила игры. Возраст: 3-99. Количество игроков: 4. Материал: дерево. Сделано в России.
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
логическая, домино, развивающая
Возраст от
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 2
Комплектация
56 шт. треугольных фишек, 4 подставки, правила игры
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Игра Тримино отдаленно напоминает классическое домино, однако она намного интереснее - треугольные фишки дают большой простор для нестандартных решений и заставляют находиться в постоянном поиске новых комбинаций. Здесь не нужно искать простых решений - чем сложнее фигура, которую сложит игрок, тем больше очков он заработает. В наборе 56 треугольных фишек, 4 подставки, правила игры. Возраст: 3-99. Количество игроков: 4. Материал: дерево. Сделано в России.
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