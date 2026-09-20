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Настольная игра Нескучные игры Мафия. Набор подарочный в коробке 8100 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра Нескучные игры Мафия. Набор подарочный в коробке 8100

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Настольная игра Нескучные игры Мафия. Набор подарочный в коробке 8100 - фото 1
Настольная игра Нескучные игры Мафия. Набор подарочный в коробке 8100 - фото 2
Настольная игра Нескучные игры Мафия. Набор подарочный в коробке 8100 - фото 3
Настольная игра Нескучные игры Мафия. Набор подарочный в коробке 8100 - фото 4
Настольная игра Нескучные игры Мафия. Набор подарочный в коробке 8100 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
для вечеринки, психологическая, ролевая
Возраст от
15 лет
Максимальное количество участников
от 8 до 15 игроков
Материал
бумага, картон, пластик
  • Настольная игра Нескучные игры Мафия. Набор подарочный в коробке 8100 - фото 1
  • Настольная игра Нескучные игры Мафия. Набор подарочный в коробке 8100 - фото 2
  • Настольная игра Нескучные игры Мафия. Набор подарочный в коробке 8100 - фото 3
  • Настольная игра Нескучные игры Мафия. Набор подарочный в коробке 8100 - фото 4
  • Настольная игра Нескучные игры Мафия. Набор подарочный в коробке 8100 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 790 руб.  2 513 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503822
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Игра настольная
Линейка
мафия
Жанр игры
для вечеринки, психологическая, ролевая
Возраст от
15 лет
Максимальное количество участников
от 8 до 15 игроков
Комплектация
10 масок, 20 игральных карт
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х18х13
Вес, г.
870

Описание товара Настольная игра Нескучные игры Мафия. Набор подарочный в коробке 8100

Игра Мафия была когда-то придумана студентом МГУ и, конечно, в тех первых студенческих играх никакие специальные аксессуары не использовались. В последнее время Мафия стала очень популярна, производители откликнулись на возникший спрос и стали выпускать специальные наборы для игры в Мафию.В данный набор входит 20 игровых карт и 10 пластиковых масок. Игровые карты используются для распределения ролей в начале игры. Помимо базовых карт мирных жителей, мафии, комиссара и ведущего, в наборе 3 дополнительные карты, врач, девочка, маньяк.Масками игроки закрывают лицо при объявлении ночи. Использование масок, во-первых, не позволяет игрокам подглядывать, а, во-вторых, создает атмосферу игры. Маски не надеваются, игроки лишь подносят их к лицу, держа за специальные ручки. При таком способе экономится время, игроки не помнут свои прически, и не нужно бояться, что порвутся крепления на маске (как это часто бывает, если постоянно снимать-надевать обыкновенные карнавальные маски).



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Теги товара: для вечеринок

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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Игра настольная
Линейка
мафия
Жанр игры
для вечеринки, психологическая, ролевая
Возраст от
15 лет
Максимальное количество участников
от 8 до 15 игроков
Комплектация
10 масок, 20 игральных карт
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Россия
Описание
Игра Мафия была когда-то придумана студентом МГУ и, конечно, в тех первых студенческих играх никакие специальные аксессуары не использовались. В последнее время Мафия стала очень популярна, производители откликнулись на возникший спрос и стали выпускать специальные наборы для игры в Мафию.В данный набор входит 20 игровых карт и 10 пластиковых масок. Игровые карты используются для распределения ролей в начале игры. Помимо базовых карт мирных жителей, мафии, комиссара и ведущего, в наборе 3 дополнительные карты, врач, девочка, маньяк.Масками игроки закрывают лицо при объявлении ночи. Использование масок, во-первых, не позволяет игрокам подглядывать, а, во-вторых, создает атмосферу игры. Маски не надеваются, игроки лишь подносят их к лицу, держа за специальные ручки. При таком способе экономится время, игроки не помнут свои прически, и не нужно бояться, что порвутся крепления на маске (как это часто бывает, если постоянно снимать-надевать обыкновенные карнавальные маски).


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Теги товара: для вечеринок
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