Фигурный деревянный пазл на подложке "Россия" 109 деталей 8267
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Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%760 руб. 1 513 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503753
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазлы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х1
Вес, г.
380
Описание товара Фигурный деревянный пазл на подложке "Россия" 109 деталей 8267
Фигурные пазлы - это пазлы с деталями причудливой формы. При этом часть элементов выполнены в форме предметов, относящихся к теме основной картинки. Детали пазла выполнены из фанеры. Изображение с помощью специального принтера нанесено прямо на дерево (самый прочный вариант). Такие необычные пазлы понравятся и детям и взрослым. Даже те, кто не любят собирать классические пазлы, будут с интересом рассматривать и стыковать фигурные детали.
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Фигурные пазлы - это пазлы с деталями причудливой формы. При этом часть элементов выполнены в форме предметов, относящихся к теме основной картинки. Детали пазла выполнены из фанеры. Изображение с помощью специального принтера нанесено прямо на дерево (самый прочный вариант). Такие необычные пазлы понравятся и детям и взрослым. Даже те, кто не любят собирать классические пазлы, будут с интересом рассматривать и стыковать фигурные детали.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Фигурный деревянный пазл на подложке "Россия" 109 деталей 8267 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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