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Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический купить с доставкой в Москве
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Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический

3 Отзывы
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Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 1
Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 2
Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 3
Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 4
Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 5
Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 6
Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 7
Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 8
Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 9
Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 10
Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 11
Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 12
Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 13
Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 14
Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонометры
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 1
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 2
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 3
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 4
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 5
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 6
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 7
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 8
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 9
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 10
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 11
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 12
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 13
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 14
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503294
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Тонометры
Высота, см
5
Производство
Китай
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х7
Вес, г.
375

Описание товара Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический

Механический прибор для измерения артериального давления CS Medica CS-109 Premium предназначен для использования профессиональными медицинскими работниками или пользователями, понимающими принцип его работы, в медицинской практике: в больницах, поликлиниках, физиотерапевтических кабинетах, машинах скорой помощи и жилых помещениях. Надежный, устойчивый к коррозии механизм тонометра гарантирует длительное использование прибора и корректные результаты измерения. Манометр прибора снабжен увеличенным циферблатом с четкой оцифровкой. Ударопрочный манометр совмещен с нагнетателем давления (грушей), выполненным из эластичного материала с бархатистым покрытием, позволяющим производить нагнетание воздуха в манжету без особых усилий. Также в груше установлен воздушный клапан, снабженный сетчатым фильтром, который предохраняет механизм манометра и ниппеля (воздушного клапана) от попадания в них пыли и мелких частиц. Механизм воздушного вентиля позволяет производить стравливание воздуха из манжеты с необходимой для измерения давления скоростью. Металлические трубки оголовья фонендоскопа снабжены мягкими, эластичными оливами, которые плотно прилегают к ушным отверстиям, что создает дополнительный комфорт при измерении. Прибор CS Medica CS-109 Premium укомплектован профессиональной манжетой без фиксирующей скобы, которая предназначена для измерения АД людям с окружностью плеча 22 - 38 см, способ наложения -«внахлест». Прибор поставляется в сумке, закрывающейся на застежку-молнию. Модель тонометра CS Medica CS-109 Premium отличается от модели CS Medica CS-109 Pro наличием у последней модели в комплекте поставки 3 профессиональных манжет разной длины. Сборка прибора осуществляется на территории Китая, на собственном заводе CS Medica.

Отзывы о товаре Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический

Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
товап отличный, доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан качественно. Тонометр точный. Трудно мерять пожилому.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2023
Жангазина А.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое! Все пришло в очень в хорошем состоянии! Нам все понравилось



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Тонометры
Высота, см
5
Производство
Китай
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Механический прибор для измерения артериального давления CS Medica CS-109 Premium предназначен для использования профессиональными медицинскими работниками или пользователями, понимающими принцип его работы, в медицинской практике: в больницах, поликлиниках, физиотерапевтических кабинетах, машинах скорой помощи и жилых помещениях. Надежный, устойчивый к коррозии механизм тонометра гарантирует длительное использование прибора и корректные результаты измерения. Манометр прибора снабжен увеличенным циферблатом с четкой оцифровкой. Ударопрочный манометр совмещен с нагнетателем давления (грушей), выполненным из эластичного материала с бархатистым покрытием, позволяющим производить нагнетание воздуха в манжету без особых усилий. Также в груше установлен воздушный клапан, снабженный сетчатым фильтром, который предохраняет механизм манометра и ниппеля (воздушного клапана) от попадания в них пыли и мелких частиц. Механизм воздушного вентиля позволяет производить стравливание воздуха из манжеты с необходимой для измерения давления скоростью. Металлические трубки оголовья фонендоскопа снабжены мягкими, эластичными оливами, которые плотно прилегают к ушным отверстиям, что создает дополнительный комфорт при измерении. Прибор CS Medica CS-109 Premium укомплектован профессиональной манжетой без фиксирующей скобы, которая предназначена для измерения АД людям с окружностью плеча 22 - 38 см, способ наложения -«внахлест». Прибор поставляется в сумке, закрывающейся на застежку-молнию. Модель тонометра CS Medica CS-109 Premium отличается от модели CS Medica CS-109 Pro наличием у последней модели в комплекте поставки 3 профессиональных манжет разной длины. Сборка прибора осуществляется на территории Китая, на собственном заводе CS Medica.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
товап отличный, доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан качественно. Тонометр точный. Трудно мерять пожилому.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2023
Жангазина А.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое! Все пришло в очень в хорошем состоянии! Нам все понравилось


Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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