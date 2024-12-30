Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический
Механический прибор для измерения артериального давления CS Medica CS-109 Premium предназначен для использования профессиональными медицинскими работниками или пользователями, понимающими принцип его работы, в медицинской практике: в больницах, поликлиниках, физиотерапевтических кабинетах, машинах скорой помощи и жилых помещениях. Надежный, устойчивый к коррозии механизм тонометра гарантирует длительное использование прибора и корректные результаты измерения. Манометр прибора снабжен увеличенным циферблатом с четкой оцифровкой. Ударопрочный манометр совмещен с нагнетателем давления (грушей), выполненным из эластичного материала с бархатистым покрытием, позволяющим производить нагнетание воздуха в манжету без особых усилий. Также в груше установлен воздушный клапан, снабженный сетчатым фильтром, который предохраняет механизм манометра и ниппеля (воздушного клапана) от попадания в них пыли и мелких частиц. Механизм воздушного вентиля позволяет производить стравливание воздуха из манжеты с необходимой для измерения давления скоростью. Металлические трубки оголовья фонендоскопа снабжены мягкими, эластичными оливами, которые плотно прилегают к ушным отверстиям, что создает дополнительный комфорт при измерении. Прибор CS Medica CS-109 Premium укомплектован профессиональной манжетой без фиксирующей скобы, которая предназначена для измерения АД людям с окружностью плеча 22 - 38 см, способ наложения -«внахлест». Прибор поставляется в сумке, закрывающейся на застежку-молнию. Модель тонометра CS Medica CS-109 Premium отличается от модели CS Medica CS-109 Pro наличием у последней модели в комплекте поставки 3 профессиональных манжет разной длины. Сборка прибора осуществляется на территории Китая, на собственном заводе CS Medica.
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Достоинства:
Комментарий:
товап отличный, доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Сделан качественно. Тонометр точный. Трудно мерять пожилому.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое! Все пришло в очень в хорошем состоянии! Нам все понравилось
Отзывы о товаре Тонометр механический CS Medica CS-109 Premium механический
Достоинства:
Комментарий:
товап отличный, доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Сделан качественно. Тонометр точный. Трудно мерять пожилому.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое! Все пришло в очень в хорошем состоянии! Нам все понравилось