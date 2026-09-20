Настольная игра Piatnik Activity "Соло и Команды" арт.714177
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Характеристики
Описание товара Настольная игра Piatnik Activity "Соло и Команды" арт.714177
Настольная игра Activity «Соло и Команды» от известного авcтрийского бренда Piatnik – это веселое и динамичное развлечение для трех и более игроков в возрасте от 12 лет. Игра построена на объяснении одним участником и распознавании остальными игроками загаданных слов. Чтобы донести до партнеров смысл слова можно использовать рисунки, устное объяснение, жесты и пантомимы, а также шумовые эффекты. Предусмотрено два варианта игры: командами и в соло-режиме, когда каждый участник играет сам за себя. Игра пробуждает настоящий азарт, не дает скучать и держит в напряжении, ведь от каждого правильно угаданного слова зависит продвижение фишки по полю вперед на количество клеточек (от 1 до 5), соответствующее сложности задания.
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