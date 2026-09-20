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Настольная игра Piatnik Activity "Соло и Команды" арт.714177 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра Piatnik Activity "Соло и Команды" арт.714177

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Настольная игра Piatnik Activity &quot;Соло и Команды&quot; арт.714177 - фото 1
Настольная игра Piatnik Activity &quot;Соло и Команды&quot; арт.714177 - фото 2
Настольная игра Piatnik Activity &quot;Соло и Команды&quot; арт.714177 - фото 3
Настольная игра Piatnik Activity &quot;Соло и Команды&quot; арт.714177 - фото 4
Настольная игра Piatnik Activity &quot;Соло и Команды&quot; арт.714177 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
для вечеринки, подвижная
Возраст от
3 лет
Количество игроков
от 3 до 10
Время партии
60 минут
Материал
бумага, картон, пластик
  • Настольная игра Piatnik Activity &quot;Соло и Команды&quot; арт.714177 - фото 1
  • Настольная игра Piatnik Activity &quot;Соло и Команды&quot; арт.714177 - фото 2
  • Настольная игра Piatnik Activity &quot;Соло и Команды&quot; арт.714177 - фото 3
  • Настольная игра Piatnik Activity &quot;Соло и Команды&quot; арт.714177 - фото 4
  • Настольная игра Piatnik Activity &quot;Соло и Команды&quot; арт.714177 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 570 руб.  2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503250
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Характеристики

Бренд
PIATNIK
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
для вечеринки, подвижная
Возраст от
3 лет
Количество игроков
от 3 до 10
Время партии
60 минут
Комплектация
игровое поле, 110 карт с заданиями, песочные часы, 10 фишек разного цвета, правила, упаковка
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
330

Описание товара Настольная игра Piatnik Activity "Соло и Команды" арт.714177

Настольная игра Activity «Соло и Команды» от известного авcтрийского бренда Piatnik – это веселое и динамичное развлечение для трех и более игроков в возрасте от 12 лет. Игра построена на объяснении одним участником и распознавании остальными игроками загаданных слов. Чтобы донести до партнеров смысл слова можно использовать рисунки, устное объяснение, жесты и пантомимы, а также шумовые эффекты. Предусмотрено два варианта игры: командами и в соло-режиме, когда каждый участник играет сам за себя. Игра пробуждает настоящий азарт, не дает скучать и держит в напряжении, ведь от каждого правильно угаданного слова зависит продвижение фишки по полю вперед на количество клеточек (от 1 до 5), соответствующее сложности задания.



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Теги товара: для вечеринок

Отзывы о товаре Настольная игра Piatnik Activity "Соло и Команды" арт.714177




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Характеристики
Бренд
PIATNIK
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
для вечеринки, подвижная
Возраст от
3 лет
Количество игроков
от 3 до 10
Время партии
60 минут
Комплектация
игровое поле, 110 карт с заданиями, песочные часы, 10 фишек разного цвета, правила, упаковка
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Австрия
Описание
Настольная игра Activity «Соло и Команды» от известного авcтрийского бренда Piatnik – это веселое и динамичное развлечение для трех и более игроков в возрасте от 12 лет. Игра построена на объяснении одним участником и распознавании остальными игроками загаданных слов. Чтобы донести до партнеров смысл слова можно использовать рисунки, устное объяснение, жесты и пантомимы, а также шумовые эффекты. Предусмотрено два варианта игры: командами и в соло-режиме, когда каждый участник играет сам за себя. Игра пробуждает настоящий азарт, не дает скучать и держит в напряжении, ведь от каждого правильно угаданного слова зависит продвижение фишки по полю вперед на количество клеточек (от 1 до 5), соответствующее сложности задания.


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Теги товара: для вечеринок
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Отзывы


Настольная игра Piatnik Activity "Соло и Команды" арт.714177 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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