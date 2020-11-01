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|Бренд
|Kinetic Sand
|Тип товара
|Набор для творчества
|Возраст
|от 3 лет
|Материал
|кварцевый песок
Набор для творчества Kinetic sand 71408-0027 драгоценные камни предназначен для постройки сказочных замков и фантастических ландшафтов. Материал напоминает мокрый морской песок, но он гораздо приятнее на ощупь, не пачкается и не сохнет. Яркие, сверкающие цвета позволят ребенку придумать самые невероятные постройки, вылепить мифических животных, создать свой неповторимый мир. Игра с песком тренирует мелкую моторику, развивает фантазию и творческое мышление, воспитывает усидчивость, терпение. Может использоваться в терапевтических целях, применяется в качестве антистресса. Набор для творчества Kinetic sand 71408-0027 драгоценные камни имеет четыре варианта цвета: зеленый, сиреневый, синий и красныйОсобенности:
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