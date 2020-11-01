Набор для творчества Kinetic sand 71408-0027 драгоценные камни предназначен для постройки сказочных замков и фантастических ландшафтов. Материал напоминает мокрый морской песок, но он гораздо приятнее на ощупь, не пачкается и не сохнет. Яркие, сверкающие цвета позволят ребенку придумать самые невероятные постройки, вылепить мифических животных, создать свой неповторимый мир. Игра с песком тренирует мелкую моторику, развивает фантазию и творческое мышление, воспитывает усидчивость, терпение. Может использоваться в терапевтических целях, применяется в качестве антистресса. Набор для творчества Kinetic sand 71408-0027 драгоценные камни имеет четыре варианта цвета: зеленый, сиреневый, синий и красный

98% чистого кварцевого песка и 2% связующего агента;

Экологически чистый, нетоксичный продукт;

Не сохнет, всегда легко лепится;

Не пылит и не рассыпается;

Не пачкает поверхности, руки, одежду;

Воздушный и мягкий, приятный на ощупь;

Яркий, насыщенный цвет;

Используется многократно

Набор для творчества Kinetic sand 71408-0027 драгоценные камни;

Картонная упаковка.

Товар представлен в ассортименте. Стоимость указана за один набор.