Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" silver (700*700*1310) СБВ1/С
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для белья
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%2 120 руб. 2 941 руб.
В наличии
Код товара: 502211
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 120 руб. -28%
2 941 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Nika
Тип товара
Сушилка для белья
Размеры в упаковке, см
70х65х4
Вес, кг.
4.4
Описание товара Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" silver (700*700*1310) СБВ1/С
Напольная сушилка СБВ1 позволяет легко просушить одежду после стирки. Обладает многими преимуществами: раскладывается в высоту, стальные струны с антикоррозийным покрытием, удобный механизм складывания, занимает минимум места.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Nika
Тип товара
Сушилка для белья
Напольная сушилка СБВ1 позволяет легко просушить одежду после стирки. Обладает многими преимуществами: раскладывается в высоту, стальные струны с антикоррозийным покрытием, удобный механизм складывания, занимает минимум места.
Достоинства:
Комментарий:
моя вина, не проверила на пункте выдачи. Пришла сломанная, погнутая
Достоинства:
Комментарий:
Сушилка понравилась, устойчивая , не громоздкая, складывается легко и занимает не много места.
Достоинства:
Комментарий:
Недобросовестный продавец. Прислали полностью сломанную, с обоих концов и без крепежа, что можно было обнаружить только после снятия упаковки.
Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" silver (700*700*1310) СБВ1/С - стоимость товара 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" silver (700*700*1310) СБВ1/С
Достоинства:
Комментарий:
моя вина, не проверила на пункте выдачи. Пришла сломанная, погнутая
Достоинства:
Комментарий:
Сушилка понравилась, устойчивая , не громоздкая, складывается легко и занимает не много места.
Достоинства:
Комментарий:
Недобросовестный продавец. Прислали полностью сломанную, с обоих концов и без крепежа, что можно было обнаружить только после снятия упаковки.