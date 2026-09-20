Набор микропрепаратов Discovery «Флора и фауна», 24 шт.
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Характеристики
Описание товара Набор микропрепаратов Discovery «Флора и фауна», 24 шт.
Набор микропрепаратов Discovery «Флора и фауна» – это отличная возможность быстро погрузиться в увлекательный микромир. Он позволяет пропустить все подготовительные этапы (поиск образца, его препарирование и обработку) и сразу приступить к исследованиям. Нужно лишь поместить образец на предметный столик и настроить оптику и освещение! Благодаря этому набор станет настоящей находкой для начинающих исследователей. Набор состоит из 6 слайдов, на каждом из которых расположено 4 образца. Всего 24 прозрачных микропрепарата на темы зоологии и ботаники. Образцы пронумерованы и подписаны, поэтому в них легко ориентироваться даже новичку. Препараты можно изучать с любым биологическим микроскопом, оборудованным нижней подсветкой. Марка неважна.
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