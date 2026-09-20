Набор микропрепаратов Discovery «Флора», 12 шт.
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Характеристики
Описание товара Набор микропрепаратов Discovery «Флора», 12 шт.
Набор микропрепаратов Discovery «Флора» пригодится любому исследователю микромира. В него включено 12 прозрачных микропрепаратов, которые уже готовы к изучению под микроскопом. Они размещены на 3 слайдах по 4 штуки на каждом. Каждый образец помещен в отдельное окошко, пронумерован и подписан. Препараты можно исследовать при помощи любого светового биологического микроскопа с нижней подсветкой вне зависимости от его марки. Подходит даже к детским моделям. Набор микропрепаратов Discovery «Флора» позволяет сэкономить время и силы на самостоятельном изготовлении образцов для исследований. Нужно просто зафиксировать образец на предметном столике, настроить резкость, при необходимости включить подсветку, и все готово!
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