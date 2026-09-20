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Набор микропрепаратов Discovery «Флора», 12 шт. купить с доставкой в Москве
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Набор микропрепаратов Discovery «Флора», 12 шт.

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Набор микропрепаратов Discovery «Флора», 12 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501560
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
12 прозрачных микропрепаратов на тему ботаники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х6
Вес, г.
35

Описание товара Набор микропрепаратов Discovery «Флора», 12 шт.

Набор микропрепаратов Discovery «Флора» пригодится любому исследователю микромира. В него включено 12 прозрачных микропрепаратов, которые уже готовы к изучению под микроскопом. Они размещены на 3 слайдах по 4 штуки на каждом. Каждый образец помещен в отдельное окошко, пронумерован и подписан. Препараты можно исследовать при помощи любого светового биологического микроскопа с нижней подсветкой вне зависимости от его марки. Подходит даже к детским моделям. Набор микропрепаратов Discovery «Флора» позволяет сэкономить время и силы на самостоятельном изготовлении образцов для исследований. Нужно просто зафиксировать образец на предметном столике, настроить резкость, при необходимости включить подсветку, и все готово!

Отзывы о товаре Набор микропрепаратов Discovery «Флора», 12 шт.




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
12 прозрачных микропрепаратов на тему ботаники
Страна производитель
Китай
Описание
Набор микропрепаратов Discovery «Флора» пригодится любому исследователю микромира. В него включено 12 прозрачных микропрепаратов, которые уже готовы к изучению под микроскопом. Они размещены на 3 слайдах по 4 штуки на каждом. Каждый образец помещен в отдельное окошко, пронумерован и подписан. Препараты можно исследовать при помощи любого светового биологического микроскопа с нижней подсветкой вне зависимости от его марки. Подходит даже к детским моделям. Набор микропрепаратов Discovery «Флора» позволяет сэкономить время и силы на самостоятельном изготовлении образцов для исследований. Нужно просто зафиксировать образец на предметном столике, настроить резкость, при необходимости включить подсветку, и все готово!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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