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Флешка SmartBuy Smart Buy Lara 64Gb Black (SB64GBLARA-K) купить с доставкой в Москве
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Флешка SmartBuy Smart Buy Lara 64Gb Black (SB64GBLARA-K)

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Флешка SmartBuy Smart Buy Lara 64Gb Black (SB64GBLARA-K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
770 руб.  870 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501332
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Флешка SmartBuy Smart Buy Lara 64Gb Black (SB64GBLARA-K)
770 руб. -11%
870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
9

Описание товара Флешка SmartBuy Smart Buy Lara 64Gb Black (SB64GBLARA-K)

Флеш-диск Smartbuy Lara – очень компактный накопитель весом всего 6 г. Он станет удачным выбором в случаях, когда размер реально важен, например, при использовании с автомобильной магнитолой. Миниатюрный корпус практически не будет заметен в салоне. А ещё он поместится даже в маленькую дамскую сумочку или карман джинсов.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Smart Buy Lara 64Gb Black (SB64GBLARA-K)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Флеш-диск Smartbuy Lara – очень компактный накопитель весом всего 6 г. Он станет удачным выбором в случаях, когда размер реально важен, например, при использовании с автомобильной магнитолой. Миниатюрный корпус практически не будет заметен в салоне. А ещё он поместится даже в маленькую дамскую сумочку или карман джинсов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy Smart Buy Lara 64Gb Black (SB64GBLARA-K) - стоимость товара 770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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