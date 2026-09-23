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Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка

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Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка - фото 1
Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка - фото 2
Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка - фото 3
Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка - фото 4
Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Wolves In The Throne Room
Альбом (сингл)
Primordial Arcana
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка - фото 1
  • Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка - фото 2
  • Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка - фото 3
  • Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка - фото 4
  • Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501005
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399147115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Wolves In The Throne Room
Альбом (сингл)
Primordial Arcana
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Mountain Magick, Spirit of Lightning, Through Eternal Fields, Primal Chasm (Gift of Fire), Underworld Aurora, Skyclad Passage, Masters of Rain and Storm, Eostre
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка

Новый альбом американской блэк/дум-метал группы Wolves in the Throne Room. Спустя почти два десятилетия своего пути в качестве ритуальных монстров блэк-метала, WOLVES IN THE THRONE ROOM вышли из леса со своим самым величественным альбомом на сегодняшний день. Primordial Arcana - первая полностью автономная работа группы: помимо написания и исполнения песен, братья Уивер и гитарист Коди Кейворт занимались всеми аспектами записи, продюсирования и сведения в своей собственной студии Owl Lodge в лесах штата Вашингтон. Название альбома - отсылка к постоянному обращению группы к самым древним архетипическим энергиям. В то время как пресловутое сияние северного неба остается излюбленной артистической палитрой группы, Primordial Arcana расширяет блэк-метал, включая музыкальные формы, предшествующие разрушительной второй волне жанра. «После того, как мы открыли для себя Metallica и Slayer в раннем подростковом возрасте, первыми экстремальными металлическими группами, которыми мы прониклись, были Deicide и Morbid Angel, - объясняет Аарон Уивер. «Так что дэт-металл был там с самого начала, и я думаю, что он особенно ярко проявляется на этом альбоме». Симфонический блэк-метал также был ключевым источником вдохновения. «Мы хотели подчеркнуть роль синтезаторов в создании эпической и грандиозной атмосферы», - объясняет Аарон. Это еще одно свидетельство того, что WOLVES IN THE THRONE ROOM - группа, у которой мало современных аналогов. «Я думаю, что у нас действительно уникальный голос в мире экстремального металла», - говорит Аарон. «Мы исходим из абсолютно реальной и личной точки зрения, и мы не пошли на уступки тому, чего от нас ждут».

Отзывы о товаре Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399147115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Wolves In The Throne Room
Альбом (сингл)
Primordial Arcana
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Mountain Magick, Spirit of Lightning, Through Eternal Fields, Primal Chasm (Gift of Fire), Underworld Aurora, Skyclad Passage, Masters of Rain and Storm, Eostre
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом американской блэк/дум-метал группы Wolves in the Throne Room. Спустя почти два десятилетия своего пути в качестве ритуальных монстров блэк-метала, WOLVES IN THE THRONE ROOM вышли из леса со своим самым величественным альбомом на сегодняшний день. Primordial Arcana - первая полностью автономная работа группы: помимо написания и исполнения песен, братья Уивер и гитарист Коди Кейворт занимались всеми аспектами записи, продюсирования и сведения в своей собственной студии Owl Lodge в лесах штата Вашингтон. Название альбома - отсылка к постоянному обращению группы к самым древним архетипическим энергиям. В то время как пресловутое сияние северного неба остается излюбленной артистической палитрой группы, Primordial Arcana расширяет блэк-метал, включая музыкальные формы, предшествующие разрушительной второй волне жанра. «После того, как мы открыли для себя Metallica и Slayer в раннем подростковом возрасте, первыми экстремальными металлическими группами, которыми мы прониклись, были Deicide и Morbid Angel, - объясняет Аарон Уивер. «Так что дэт-металл был там с самого начала, и я думаю, что он особенно ярко проявляется на этом альбоме». Симфонический блэк-метал также был ключевым источником вдохновения. «Мы хотели подчеркнуть роль синтезаторов в создании эпической и грандиозной атмосферы», - объясняет Аарон. Это еще одно свидетельство того, что WOLVES IN THE THRONE ROOM - группа, у которой мало современных аналогов. «Я думаю, что у нас действительно уникальный голос в мире экстремального металла», - говорит Аарон. «Мы исходим из абсолютно реальной и личной точки зрения, и мы не пошли на уступки тому, чего от нас ждут».
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Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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