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Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка

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Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка - фото 1
Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка - фото 2
Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка - фото 3
Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка - фото 4
Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
WOLFGANG MUTHSPIEL
Альбом (сингл)
Where The River Goes
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка - фото 1
  • Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка - фото 2
  • Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка - фото 3
  • Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка - фото 4
  • Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501004
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602567651031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
WOLFGANG MUTHSPIEL
Альбом (сингл)
Where The River Goes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes, Wolfgang Muthspiel - For Django, Wolfgang Muthspiel - Descendants, Clearing (Wolfgang Muthspiel, Brad Mehldau, Ambrose Akinmusire, Larry Grenadier, Eric Harland), Wolfgang Muthspiel - Buenos Aires, Wolfgang Muthspiel - One Day My Prince Was Gone, Brad Mehldau - Blueshead, Wolfgang Muthspiel - Panorama
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка

"Where The River Goes" - альбом 2018 года на 180-граммовом виниле австрийского джазового гитариста Вольфганга Мутшпиля с участием таких звездных музыкантов как пианист Брэд Мелдау, трубач Амброз Акинмузир и басист Ларри Гренадьер. Вольфганг Мутшпиль - австрийский джазовый гитарист и владелец лейбла Material Records. Брат музыканта Кристиана Мутшпиля.

Отзывы о товаре Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602567651031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
WOLFGANG MUTHSPIEL
Альбом (сингл)
Where The River Goes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes, Wolfgang Muthspiel - For Django, Wolfgang Muthspiel - Descendants, Clearing (Wolfgang Muthspiel, Brad Mehldau, Ambrose Akinmusire, Larry Grenadier, Eric Harland), Wolfgang Muthspiel - Buenos Aires, Wolfgang Muthspiel - One Day My Prince Was Gone, Brad Mehldau - Blueshead, Wolfgang Muthspiel - Panorama
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
"Where The River Goes" - альбом 2018 года на 180-граммовом виниле австрийского джазового гитариста Вольфганга Мутшпиля с участием таких звездных музыкантов как пианист Брэд Мелдау, трубач Амброз Акинмузир и басист Ларри Гренадьер. Вольфганг Мутшпиль - австрийский джазовый гитарист и владелец лейбла Material Records. Брат музыканта Кристиана Мутшпиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wolfgang Muthspiel - Where The River Goes (0602567651031) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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