Various Artists - A Tribute To Curtis Mayfield (coloured) (0093624895237) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
A Tribute To Curtis Mayfield
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 500964
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624895237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
A Tribute To Curtis Mayfield
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
"Choice of Colors" – Gladys Knight, "It's All Right!" – Steve Winwood, "Let's Do It Again" – Repercussions and Curtis Mayfield, "Billy Jack" – Lenny Kravitz, "Look Into Your Heart" – Whitney Houston, "Gypsy Woman" – Bruce Springsteen, "You Must Believe Me" – Eric Clapton, "I'm So Proud" – The Isley Brothers, "Fool for You" – Branford Marsalis and The Impressions, "Keep On Pushin'" – Tevin Campbell, "The Makings of You" – Aretha Franklin, "Woman's Got Soul" – B.B. King, "People Get Ready" – Rod S
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - A Tribute To Curtis Mayfield (coloured) (0093624895237) виниловая пластинка
Трибьют музыканту и идеологу афроамериканской музыки, Кёртису Мейфилду. Лимитированное издание на двойном цветном виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021. Семнадцать выдающихся артистов собрались вместе, чтобы отдать дань уважения одному из самых влиятельных музыкантов соул- и политически сознательной афроамериканской музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624895237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
A Tribute To Curtis Mayfield
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
"Choice of Colors" – Gladys Knight, "It's All Right!" – Steve Winwood, "Let's Do It Again" – Repercussions and Curtis Mayfield, "Billy Jack" – Lenny Kravitz, "Look Into Your Heart" – Whitney Houston, "Gypsy Woman" – Bruce Springsteen, "You Must Believe Me" – Eric Clapton, "I'm So Proud" – The Isley Brothers, "Fool for You" – Branford Marsalis and The Impressions, "Keep On Pushin'" – Tevin Campbell, "The Makings of You" – Aretha Franklin, "Woman's Got Soul" – B.B. King, "People Get Ready" – Rod S
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Трибьют музыканту и идеологу афроамериканской музыки, Кёртису Мейфилду. Лимитированное издание на двойном цветном виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021. Семнадцать выдающихся артистов собрались вместе, чтобы отдать дань уважения одному из самых влиятельных музыкантов соул- и политически сознательной афроамериканской музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - A Tribute To Curtis Mayfield (coloured) (0093624895237) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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