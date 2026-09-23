Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка
Норвежский барабанщик и композитор Томас Стронен представляет переработанный вариант своего акустического коллектива Time Is The Blind Guide, теперь урезанного до размера квинтета, и с новым пианистом, уроженцем Вакаямы Аюми Танака. Альбом был записан в Auditorio Stelio Molo в Лугано в марте 2017 года. Издание альбома на 180-граммовом виниле. Томас Стронен - норвежский джазовый музыкант (ударные) и композитор, известный более чем 60 альбомами, и сотрудничество с всемирно известными музыкантами по всему миру, в том числе Иэн Балами, Арв Хенриксен, Матс Эйлертен, Эшли Слейтер Эйвинд Аарсет, Кристиан Феннос, Нильс Петтер Молваер, Бобо Стенсон, Джон Тейлор, Торе Бранборг, Мортен Кувенильд, Ингебригт Хокер Флэнтен, Сиддел Эндресен, Бугг Вессельтофт, Томаш Станко, Коичи Макигами, Эрнст Рейссегер, Нильс-Олав Йохансен и Стейн Карстенсен.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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