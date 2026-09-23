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Swallow The Sun - 20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki (0194398772417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Swallow The Sun - 20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki (0194398772417) виниловая пластинка

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Swallow The Sun - 20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki (0194398772417) виниловая пластинка - фото 1
Swallow The Sun - 20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki (0194398772417) виниловая пластинка - фото 2
Swallow The Sun - 20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki (0194398772417) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
SWALLOW THE SUN
Альбом (сингл)
Live In Helsinki
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Swallow The Sun - 20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki (0194398772417) виниловая пластинка - фото 1
  • Swallow The Sun - 20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki (0194398772417) виниловая пластинка - фото 2
  • Swallow The Sun - 20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki (0194398772417) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500939
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Загружаем...
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Swallow The Sun - 20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki (0194398772417) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398772417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
SWALLOW THE SUN
Альбом (сингл)
Live In Helsinki
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Womb Of Winter (Live in Helsinki), The Heart Of A Cold White Land (Live in Helsinki), Away (Live in Helsinki), Pray For The Winds To Come (Live in Helsinki), Songs From The North (Live in Helsinki), 66°50?N, 28°40?E (Live in Helsinki), Autumn Fire (Live in Helsinki), Before the Summer Dies (Live in Helsinki), Lost and Catatonic (Live in Helsinki), Empires of Loneliness (Live in Helsinki), Falling World (Live in Helsinki), Cathedral Walls (Live in Helsinki), Plaque of Butterflies (Live in Hel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
DVD в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Swallow The Sun - 20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki (0194398772417) виниловая пластинка

2020 год был запланирован для празднования 20-летия знаменитых финских металистов, двух десятилетий гибели, мрака и отчаяния, запечатленных в пресловутой платине. Они собирались принести скандинавскую печаль своим легионам фанатов в Европе и Северной Америке, но в последние зимние месяцы прошлого года их планы были заморожены на неопределенный срок из-за пандемии. «Мы должны были отыграть юбилейные шоу в Европе и Северной Америке», - вспоминает вокалист Микко Котамяки. «Мы начали наш европейский тур в Финляндии в феврале 2020 года и отыграли 10 концертов. Через две недели все было отменено. К счастью, мы сняли и записали наш концерт в Хельсинки. Теперь все это смогут увидеть. В то время мы не знали, что отснятый материал или записи будут использоваться для этой цели». Что отличает «20 Years of Gloom Beauty and Despair Live in Helsinki» от практически любого концертного альбома, так это акустическое исполнение (со струнным квартетом) «Songs from the North II» и сетлист, выбранный фанатами. Здесь не только некоторые из наиболее исполняемых песен группы («Swallow (Horror, Part 1)», «Cathedral Walls») на сегодняшний день, но и множество живых раритетов («Empires of Loneliness», «Plague of Butterflies» и «Here on the Black Earth»). «Не могу дождаться, когда наши фанаты услышат это», - усмехается певец Микко Котамяки. «Мы собирались посеять мрак по Европе и Северной Америке во плоти, но этому не суждено было случиться, поэтому мы воплотили другую отличную идею - наш первый концертный альбом».

Отзывы о товаре Swallow The Sun - 20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki (0194398772417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398772417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
SWALLOW THE SUN
Альбом (сингл)
Live In Helsinki
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Womb Of Winter (Live in Helsinki), The Heart Of A Cold White Land (Live in Helsinki), Away (Live in Helsinki), Pray For The Winds To Come (Live in Helsinki), Songs From The North (Live in Helsinki), 66°50?N, 28°40?E (Live in Helsinki), Autumn Fire (Live in Helsinki), Before the Summer Dies (Live in Helsinki), Lost and Catatonic (Live in Helsinki), Empires of Loneliness (Live in Helsinki), Falling World (Live in Helsinki), Cathedral Walls (Live in Helsinki), Plaque of Butterflies (Live in Hel
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
DVD в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
2020 год был запланирован для празднования 20-летия знаменитых финских металистов, двух десятилетий гибели, мрака и отчаяния, запечатленных в пресловутой платине. Они собирались принести скандинавскую печаль своим легионам фанатов в Европе и Северной Америке, но в последние зимние месяцы прошлого года их планы были заморожены на неопределенный срок из-за пандемии. «Мы должны были отыграть юбилейные шоу в Европе и Северной Америке», - вспоминает вокалист Микко Котамяки. «Мы начали наш европейский тур в Финляндии в феврале 2020 года и отыграли 10 концертов. Через две недели все было отменено. К счастью, мы сняли и записали наш концерт в Хельсинки. Теперь все это смогут увидеть. В то время мы не знали, что отснятый материал или записи будут использоваться для этой цели». Что отличает «20 Years of Gloom Beauty and Despair Live in Helsinki» от практически любого концертного альбома, так это акустическое исполнение (со струнным квартетом) «Songs from the North II» и сетлист, выбранный фанатами. Здесь не только некоторые из наиболее исполняемых песен группы («Swallow (Horror, Part 1)», «Cathedral Walls») на сегодняшний день, но и множество живых раритетов («Empires of Loneliness», «Plague of Butterflies» и «Here on the Black Earth»). «Не могу дождаться, когда наши фанаты услышат это», - усмехается певец Микко Котамяки. «Мы собирались посеять мрак по Европе и Северной Америке во плоти, но этому не суждено было случиться, поэтому мы воплотили другую отличную идею - наш первый концертный альбом».
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Swallow The Sun - 20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki (0194398772417) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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