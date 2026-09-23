Swallow The Sun - 20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki (0194398772417) виниловая пластинка
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Описание товара Swallow The Sun - 20 Years Of Gloom, Beauty And Despair - Live In Helsinki (0194398772417) виниловая пластинка
2020 год был запланирован для празднования 20-летия знаменитых финских металистов, двух десятилетий гибели, мрака и отчаяния, запечатленных в пресловутой платине. Они собирались принести скандинавскую печаль своим легионам фанатов в Европе и Северной Америке, но в последние зимние месяцы прошлого года их планы были заморожены на неопределенный срок из-за пандемии. «Мы должны были отыграть юбилейные шоу в Европе и Северной Америке», - вспоминает вокалист Микко Котамяки. «Мы начали наш европейский тур в Финляндии в феврале 2020 года и отыграли 10 концертов. Через две недели все было отменено. К счастью, мы сняли и записали наш концерт в Хельсинки. Теперь все это смогут увидеть. В то время мы не знали, что отснятый материал или записи будут использоваться для этой цели». Что отличает «20 Years of Gloom Beauty and Despair Live in Helsinki» от практически любого концертного альбома, так это акустическое исполнение (со струнным квартетом) «Songs from the North II» и сетлист, выбранный фанатами. Здесь не только некоторые из наиболее исполняемых песен группы («Swallow (Horror, Part 1)», «Cathedral Walls») на сегодняшний день, но и множество живых раритетов («Empires of Loneliness», «Plague of Butterflies» и «Here on the Black Earth»). «Не могу дождаться, когда наши фанаты услышат это», - усмехается певец Микко Котамяки. «Мы собирались посеять мрак по Европе и Северной Америке во плоти, но этому не суждено было случиться, поэтому мы воплотили другую отличную идею - наш первый концертный альбом».
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