Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
Set The Twilight Reeling
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
В наличии
Код товара: 500861
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497845118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
Set The Twilight Reeling
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Egg Cream, NYC Man, Finish Line, Trade In, Hang On to Your Emotions, Sex with Your Parents (Motherfucker) Part II, Hookywooky, The Proposition, Adventurer, Riptide, Set the Twilight Reeling, etching
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка
Юбилейное переиздание на 2LP альбома сольного альбома знаменитого американского музыканта Лу Рида "Set The Twilight Reeling" 1996 года. Лимитированное издание, эксклюзивно для Record Store Day 2021. "Set the Twilight Reeling" Лу Рида отмечает свое 25-летие новым выпуском, впервые на 2LP. Это эксклюзивное издание, напечатанное на тяжелом аудиофильском виниле, имеет 3 стороны звука с гравировкой на четвертой стороне. Эксклюзивно для Дня музыкального магазина 2021 года, тираж строго ограничен 9000 копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497845118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
Set The Twilight Reeling
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Egg Cream, NYC Man, Finish Line, Trade In, Hang On to Your Emotions, Sex with Your Parents (Motherfucker) Part II, Hookywooky, The Proposition, Adventurer, Riptide, Set the Twilight Reeling, etching
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Юбилейное переиздание на 2LP альбома сольного альбома знаменитого американского музыканта Лу Рида "Set The Twilight Reeling" 1996 года. Лимитированное издание, эксклюзивно для Record Store Day 2021. "Set the Twilight Reeling" Лу Рида отмечает свое 25-летие новым выпуском, впервые на 2LP. Это эксклюзивное издание, напечатанное на тяжелом аудиофильском виниле, имеет 3 стороны звука с гравировкой на четвертой стороне. Эксклюзивно для Дня музыкального магазина 2021 года, тираж строго ограничен 9000 копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Lou Reed - Set The Twilight Reeling (0603497845118) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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