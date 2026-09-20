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Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка

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Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 1
Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 2
Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 3
Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 4
Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 5
Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 6
Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 7
Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 8
Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Donde Hay Musica
Жанр
Шансон
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 1
  • Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 2
  • Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 3
  • Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 4
  • Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 5
  • Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 6
  • Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 7
  • Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 8
  • Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500857
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399054512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Donde Hay Musica
Жанр
Шансон
Трек-лист
Donde Hay Musica, Estrella Gemela, La Cosa Mas Bella, La Aurora, Carta Al Futuro, Yo Amare, Este Inmenso Show, Casi Amor, Yo Sin Ti, Pero Ella, Huracan Meri, Buena Vida
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка

Этот ключевой каталог знаменует целый этап в истории итальянской и мировой музыки. На 2021 год Sony Music анонсирует ремастеринг альбомов, определивших творческий путь Eros Ramazzotti, в 192 кГц на виниле. Его длинное путешествие состояло из множества различных этапов, которые будут отмечаться в ближайшие месяцы в сопровождении эксклюзивных изображений и контента. EROS21 станет интенсивным диалогом между прошлым и настоящим для бьющего все рекорды исполнителя и автора песен, уникальным творческим путешествием, которое начинается сегодня с предзаказа на винил одного из самых знаковых изданий в глобальной истории итальянской музыки, краеугольного камня в дискографии Eros Ramazzotti - DOVE C'E MUSICA. Спустя 25 лет после первого издания DOVE C’? MUSICA, седьмой альбом исполнителя, будет выпущен на синем двойном виниле. Этот формат будет доступен 16 июля и определенно станет коллекционным, предлагая невероятный опыт прослушивания для миллионов поклонников, которые знают и ценят Eros по всему миру. DOVE C’? MUSICA - жемчужина дискографии Ramazzotti, которая возглавляла итальянские чарты 16 недель подряд и была продана в количестве 1,500,000 копий только в Италии и более 9 миллионов копий во всем мире, также возглавив чарты множества стран. DOVE C’E’ MUSICA стала символом творческой зрелости Eros Ramazzotti, когда он впервые предстал в тройной роли исполнителя, автора и продюсера собственной музыки: он взял нас в замечательное путешествие по 12 трекам, которые подчеркивают его способность как художника волновать целые поколения. Начиная с первого заглавного трека и заканчивая мировым хитом Pi? bella cosa, который в 1997 году получил MTV Europe Gold Awards и стал идеальной песней о любви для миллионов пар по всему миру, от Stella gemella до чрезвычайно популярной и нежной L’Aurora (посвященной его новорожденной дочери), DOVE C’? MUSICA остается одним из самых значимых альбомов в истории музыки. Этот альбом перевернул правила итальянского музыкального бизнеса, добившись невероятного мирового успеха и получив удивительные сертификации записи, стал трижды бриллиантовым в Италии, дважды платиновым в США, платиновым в Аргентине и золотым в Бразилии. 25-летнее юбилейное издание DOVE C'E MUSICA будет выпущено в синем двойном виниле весом 180 г (включая эксклюзивный плакат с тура 1996 года) в итальянской и испанской версиях.



Теги товара: Шансон, Цветной винил

Отзывы о товаре Eros Ramazzotti - Donde Hay Musica (coloured) (0194399054512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399054512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Donde Hay Musica
Жанр
Шансон
Трек-лист
Donde Hay Musica, Estrella Gemela, La Cosa Mas Bella, La Aurora, Carta Al Futuro, Yo Amare, Este Inmenso Show, Casi Amor, Yo Sin Ti, Pero Ella, Huracan Meri, Buena Vida
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Этот ключевой каталог знаменует целый этап в истории итальянской и мировой музыки. На 2021 год Sony Music анонсирует ремастеринг альбомов, определивших творческий путь Eros Ramazzotti, в 192 кГц на виниле. Его длинное путешествие состояло из множества различных этапов, которые будут отмечаться в ближайшие месяцы в сопровождении эксклюзивных изображений и контента. EROS21 станет интенсивным диалогом между прошлым и настоящим для бьющего все рекорды исполнителя и автора песен, уникальным творческим путешествием, которое начинается сегодня с предзаказа на винил одного из самых знаковых изданий в глобальной истории итальянской музыки, краеугольного камня в дискографии Eros Ramazzotti - DOVE C'E MUSICA. Спустя 25 лет после первого издания DOVE C’? MUSICA, седьмой альбом исполнителя, будет выпущен на синем двойном виниле. Этот формат будет доступен 16 июля и определенно станет коллекционным, предлагая невероятный опыт прослушивания для миллионов поклонников, которые знают и ценят Eros по всему миру. DOVE C’? MUSICA - жемчужина дискографии Ramazzotti, которая возглавляла итальянские чарты 16 недель подряд и была продана в количестве 1,500,000 копий только в Италии и более 9 миллионов копий во всем мире, также возглавив чарты множества стран. DOVE C’E’ MUSICA стала символом творческой зрелости Eros Ramazzotti, когда он впервые предстал в тройной роли исполнителя, автора и продюсера собственной музыки: он взял нас в замечательное путешествие по 12 трекам, которые подчеркивают его способность как художника волновать целые поколения. Начиная с первого заглавного трека и заканчивая мировым хитом Pi? bella cosa, который в 1997 году получил MTV Europe Gold Awards и стал идеальной песней о любви для миллионов пар по всему миру, от Stella gemella до чрезвычайно популярной и нежной L’Aurora (посвященной его новорожденной дочери), DOVE C’? MUSICA остается одним из самых значимых альбомов в истории музыки. Этот альбом перевернул правила итальянского музыкального бизнеса, добившись невероятного мирового успеха и получив удивительные сертификации записи, стал трижды бриллиантовым в Италии, дважды платиновым в США, платиновым в Аргентине и золотым в Бразилии. 25-летнее юбилейное издание DOVE C'E MUSICA будет выпущено в синем двойном виниле весом 180 г (включая эксклюзивный плакат с тура 1996 года) в итальянской и испанской версиях.


Теги товара: Шансон, Цветной винил
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