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Главная Портативная техника Наушники Samsung Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit White

Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit White

(3)
Артикул: 50080
  • Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit White - фото 1
  • Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit White - фото 2
  • Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit White - фото 3
Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit White - фото 1
Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit White - фото 2
Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit White - фото 3
960 руб. 
1 390 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 50080
В наличии
Рейтинг:

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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSamsung
Тип товараГарнитура проводная
Микрофонесть
Конструкциявнутриканальные
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Поддержка Apt-Xнет
Цветбелый
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Длина кабеля1.2 м
Разъём наушниковmini-jack 3.5мм
вкладыши. Диапазон воспроизводимых частот - 20 - 20000 Гц, стерео, вес - 13 г


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Громкие наушники
Приятные бассы
Сбалансированный звук
Удобные вкладыши
Плоский шнур
дополнительные разного размера вкладыши

Недостатки:
По умолчанию не так хорошо слышно высоких частот
Очень громкие наушники
Дизайн упаковки

Комментарий:
При покупке наушников на замену старых, рассматривала только вкладыши, не переношу вакуумные наушники, на рынке не так уж их много, по пальцем можно пересчитать, довольна что нашла эти наушники, если сравнить с прямым конкурентом - earpods, то самсунг предусмотрели силиконовые вкладыши, уши не устают, как от пластика. Плоский кабель, практически не запутываются в отличие от последних.


27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
-качество звука (За такую цену очень достойно , air pods рядом не стояли )
-громкость хорошая
-мягкий приятный басс
-Нет посторонних звуков шипение ,хрипение и тд ...
-очень удобно сидит в любом ухе

Недостатки:
Внешний вид, по цвету как китайские наушники .
При высокой мощности (усилитель ) чуть проваливается высокие частоты , но это проблема всех однополсных динамиков .

Комментарий:
К покупке рекомендую .Товар не то что оправдал ожидание , Он хи превзошел многократно. За такую цену , я не думал найти что-то подобное .


27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Классно звучит
Не путается

Самовывоз невозможен
Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit White – стоимость товара 960 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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