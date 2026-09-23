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Nikolaus Harnoncourt - Bach: Brandenburg Concertos Nos.1-6 (0190295020309) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nikolaus Harnoncourt - Bach: Brandenburg Concertos Nos.1-6 (0190295020309) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Nikolaus Harnoncourt, Concentus Musicus Wien, Bach: Brandenburg Concertos Nos. 1 - 6 [Rec. 1981] (0190295020309)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500788
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Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nikolaus Harnoncourt - Bach: Brandenburg Concertos Nos.1-6 (0190295020309) виниловая пластинка

Nikolaus Harnoncourt - Bach: Brandenburg Concertos Nos.1-6 (0190295020309) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Nikolaus Harnoncourt - Bach: Brandenburg Concertos Nos.1-6 (0190295020309) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Nikolaus Harnoncourt - Bach: Brandenburg Concertos Nos.1-6 (0190295020309) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nikolaus Harnoncourt - Bach: Brandenburg Concertos Nos.1-6 (0190295020309) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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