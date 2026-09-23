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Nickelback - The Best Of Nickelback Volume 1 (0081227942496) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nickelback - The Best Of Nickelback Volume 1 (0081227942496) виниловая пластинка

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Nickelback - The Best Of Nickelback Volume 1 (0081227942496) виниловая пластинка - фото 1
Nickelback - The Best Of Nickelback Volume 1 (0081227942496) виниловая пластинка - фото 2
Nickelback - The Best Of Nickelback Volume 1 (0081227942496) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
The Best Of Nickelback Volume 1
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nickelback - The Best Of Nickelback Volume 1 (0081227942496) виниловая пластинка - фото 1
  • Nickelback - The Best Of Nickelback Volume 1 (0081227942496) виниловая пластинка - фото 2
  • Nickelback - The Best Of Nickelback Volume 1 (0081227942496) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500785
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nickelback - The Best Of Nickelback Volume 1 (0081227942496) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227942496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
The Best Of Nickelback Volume 1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Photograph, How You Remind Me, Burn It To The Ground, Rockstar, Savin' Me, Figured You Out, Too Bad, If Today Was Your Last Day, Far Away, Feelin' Way Too Damn Good, Someday, Never Again, Lullaby, If Everyone Cared, Gotta Be Somebody, When We Stand Together, Animals, This Afternoon, Something In Your Mouth.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nickelback - The Best Of Nickelback Volume 1 (0081227942496) виниловая пластинка

Эксклюзивное издание сборника лучших песен группы Nickelback. Версия на виниле выпускается впервые, эксклюзивно для России. Сборник лучших песен "The Best Of Nickelback Volume 1" вышел в 2013 году, в него вошли треки, ранее выпущенные в составе альбомов "Silver Side Up" (2001), "The Long Road" (2003), "All The Right Reasons" (2005), "Dark Horse" (2008) и "Here And Now" (2011). На сборнике представлены главные хиты группы, ставшие популярными по всему миру - это "Photograph", "How You Remind Me", "Rockstar", "Burn It To The Ground", "Far Away" и многие другие. "Rockstar" - самый коммерчески успешный сингл группы, он получил платиновую сертификацию в Великобритании и был продан тиражом в 4.5 миллионов копий в США. "How You Remind Me" стала самой проигрываемой песней на американском радио за первое десятилетие XXI века (1.2 миллиона раз с момента выхода в 2001 году) и заняла четвёртое место в списке главных песен десятилетия хит-парада Billboard. "Burn It To The Ground" вошла в саундтрек к фильму "Трансформеры 2: Месть падших" и заняла первую строчку рок-чарта Великобритании. А сам сборник лучших песен получил платиновую сертификацию в Австралии, а в США вошел в главный альбомный чарт Billboard 200. Канадская рок-группа Nickelback была образована в 1995 году и за более чем 20 лет своего существования стала одним из самых успешных музыкальных коллективов как у себя на родине, так и во всем мире. Музыканты являются не только многократными номинантами на премию "Грэмми", но и лауреатами Billboard Music Awards, American Music Awards, People's Choice Awards, канадской Juno Awards, премии MTV и многих других. Группа также была включена в список лучших артистов первого десятилетия XXI века по версии Billboard, где заняла первое место среди рок-групп. Их песни звучали во многих популярных фильмах и сериалах, в том числе "Человек-паук", "Трансформеры 2", "Ангелы Чарли" и др. За свою карьеру Nickelback продали более 50 миллионов альбомов по всему миру.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227942496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Nickelback
Альбом (сингл)
The Best Of Nickelback Volume 1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Photograph, How You Remind Me, Burn It To The Ground, Rockstar, Savin' Me, Figured You Out, Too Bad, If Today Was Your Last Day, Far Away, Feelin' Way Too Damn Good, Someday, Never Again, Lullaby, If Everyone Cared, Gotta Be Somebody, When We Stand Together, Animals, This Afternoon, Something In Your Mouth.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Эксклюзивное издание сборника лучших песен группы Nickelback. Версия на виниле выпускается впервые, эксклюзивно для России. Сборник лучших песен "The Best Of Nickelback Volume 1" вышел в 2013 году, в него вошли треки, ранее выпущенные в составе альбомов "Silver Side Up" (2001), "The Long Road" (2003), "All The Right Reasons" (2005), "Dark Horse" (2008) и "Here And Now" (2011). На сборнике представлены главные хиты группы, ставшие популярными по всему миру - это "Photograph", "How You Remind Me", "Rockstar", "Burn It To The Ground", "Far Away" и многие другие. "Rockstar" - самый коммерчески успешный сингл группы, он получил платиновую сертификацию в Великобритании и был продан тиражом в 4.5 миллионов копий в США. "How You Remind Me" стала самой проигрываемой песней на американском радио за первое десятилетие XXI века (1.2 миллиона раз с момента выхода в 2001 году) и заняла четвёртое место в списке главных песен десятилетия хит-парада Billboard. "Burn It To The Ground" вошла в саундтрек к фильму "Трансформеры 2: Месть падших" и заняла первую строчку рок-чарта Великобритании. А сам сборник лучших песен получил платиновую сертификацию в Австралии, а в США вошел в главный альбомный чарт Billboard 200. Канадская рок-группа Nickelback была образована в 1995 году и за более чем 20 лет своего существования стала одним из самых успешных музыкальных коллективов как у себя на родине, так и во всем мире. Музыканты являются не только многократными номинантами на премию "Грэмми", но и лауреатами Billboard Music Awards, American Music Awards, People's Choice Awards, канадской Juno Awards, премии MTV и многих других. Группа также была включена в список лучших артистов первого десятилетия XXI века по версии Billboard, где заняла первое место среди рок-групп. Их песни звучали во многих популярных фильмах и сериалах, в том числе "Человек-паук", "Трансформеры 2", "Ангелы Чарли" и др. За свою карьеру Nickelback продали более 50 миллионов альбомов по всему миру.
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Nickelback - The Best Of Nickelback Volume 1 (0081227942496) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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