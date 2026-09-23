Nickelback - The Best Of Nickelback Volume 1 (0081227942496) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nickelback - The Best Of Nickelback Volume 1 (0081227942496) виниловая пластинка
Эксклюзивное издание сборника лучших песен группы Nickelback. Версия на виниле выпускается впервые, эксклюзивно для России. Сборник лучших песен "The Best Of Nickelback Volume 1" вышел в 2013 году, в него вошли треки, ранее выпущенные в составе альбомов "Silver Side Up" (2001), "The Long Road" (2003), "All The Right Reasons" (2005), "Dark Horse" (2008) и "Here And Now" (2011). На сборнике представлены главные хиты группы, ставшие популярными по всему миру - это "Photograph", "How You Remind Me", "Rockstar", "Burn It To The Ground", "Far Away" и многие другие. "Rockstar" - самый коммерчески успешный сингл группы, он получил платиновую сертификацию в Великобритании и был продан тиражом в 4.5 миллионов копий в США. "How You Remind Me" стала самой проигрываемой песней на американском радио за первое десятилетие XXI века (1.2 миллиона раз с момента выхода в 2001 году) и заняла четвёртое место в списке главных песен десятилетия хит-парада Billboard. "Burn It To The Ground" вошла в саундтрек к фильму "Трансформеры 2: Месть падших" и заняла первую строчку рок-чарта Великобритании. А сам сборник лучших песен получил платиновую сертификацию в Австралии, а в США вошел в главный альбомный чарт Billboard 200. Канадская рок-группа Nickelback была образована в 1995 году и за более чем 20 лет своего существования стала одним из самых успешных музыкальных коллективов как у себя на родине, так и во всем мире. Музыканты являются не только многократными номинантами на премию "Грэмми", но и лауреатами Billboard Music Awards, American Music Awards, People's Choice Awards, канадской Juno Awards, премии MTV и многих других. Группа также была включена в список лучших артистов первого десятилетия XXI века по версии Billboard, где заняла первое место среди рок-групп. Их песни звучали во многих популярных фильмах и сериалах, в том числе "Человек-паук", "Трансформеры 2", "Ангелы Чарли" и др. За свою карьеру Nickelback продали более 50 миллионов альбомов по всему миру.
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