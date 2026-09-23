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Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка

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Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 1
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 2
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 3
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 4
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 5
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 6
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 7
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 8
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 9
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 10
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 11
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 12
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 13
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 14
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 15
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 16
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 17
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 18
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 19
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 20
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 21
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 22
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 23
Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Randy Newman
Альбом (сингл)
The Studio Albums 1979-2017
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 1
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 2
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 3
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 4
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 5
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 6
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 7
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 8
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 9
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 10
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 11
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 12
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 13
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 14
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 15
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 16
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 17
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 18
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 19
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 20
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 21
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 22
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 23
  • Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500783
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка
11 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597928105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Randy Newman
Альбом (сингл)
The Studio Albums 1979-2017
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
It's Money That I Love, The Story Of A Rock And Roll Band, Pretty Boy, Mr. Sheep, Ghosts, They Just Got Married, Spies, The Girls In My Life (Part I), Half A Man, William Brown, Pants, I Love L.A., Christmas In Capetown, The Blues, Same Girl, Mikey's, My Life Is Good, Miami, Real Emotional Girl, Take Me Back, There's A Party At My House, I'm Different, Song For The Dead, Dixie Flyer, New Orleans Wins The War, Four Eyes, Falling In Love, Something Special, Bad News From Home, Roll With The Punche
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка

Лимитированный виниловый бокс-сет, включающий коллекцию альбомов знаменитого американского певеца, аранжировщика, кинокомпозитора и пианиста Рэнди Ньюмана. Эксклюзивно для Record Store Day 2021, 3000 копий на весь мир. Для второго релизного дня Record Store Day 2021, 16 июля, Nonesuch Records приготовил релиз бокс-сета "Roll with the Punches: The Studio Albums (1979–2017") Рэнди Ньюмана, набор из восьми пластинок с последними семью студийными альбомами музыканта - "Born Again", "Trouble in Paradise", "Land of Dreams", "Faust", "Bad Love" (впервые на виниле), "Harps and Angels" и "Dark Matter" - все на 140-граммовом виниле с оригинальными обложками альбомов, текстами и набором демо-записей к мюзиклу «Фауст». Этот бокс-сет выйдет ограниченным тиражом в 3000 экземпляров по всему миру.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597928105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Randy Newman
Альбом (сингл)
The Studio Albums 1979-2017
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
It's Money That I Love, The Story Of A Rock And Roll Band, Pretty Boy, Mr. Sheep, Ghosts, They Just Got Married, Spies, The Girls In My Life (Part I), Half A Man, William Brown, Pants, I Love L.A., Christmas In Capetown, The Blues, Same Girl, Mikey's, My Life Is Good, Miami, Real Emotional Girl, Take Me Back, There's A Party At My House, I'm Different, Song For The Dead, Dixie Flyer, New Orleans Wins The War, Four Eyes, Falling In Love, Something Special, Bad News From Home, Roll With The Punche
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Лимитированный виниловый бокс-сет, включающий коллекцию альбомов знаменитого американского певеца, аранжировщика, кинокомпозитора и пианиста Рэнди Ньюмана. Эксклюзивно для Record Store Day 2021, 3000 копий на весь мир. Для второго релизного дня Record Store Day 2021, 16 июля, Nonesuch Records приготовил релиз бокс-сета "Roll with the Punches: The Studio Albums (1979–2017") Рэнди Ньюмана, набор из восьми пластинок с последними семью студийными альбомами музыканта - "Born Again", "Trouble in Paradise", "Land of Dreams", "Faust", "Bad Love" (впервые на виниле), "Harps and Angels" и "Dark Matter" - все на 140-граммовом виниле с оригинальными обложками альбомов, текстами и набором демо-записей к мюзиклу «Фауст». Этот бокс-сет выйдет ограниченным тиражом в 3000 экземпляров по всему миру.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 11940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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