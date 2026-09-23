Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка
Лимитированный виниловый бокс-сет, включающий коллекцию альбомов знаменитого американского певеца, аранжировщика, кинокомпозитора и пианиста Рэнди Ньюмана. Эксклюзивно для Record Store Day 2021, 3000 копий на весь мир. Для второго релизного дня Record Store Day 2021, 16 июля, Nonesuch Records приготовил релиз бокс-сета "Roll with the Punches: The Studio Albums (1979–2017") Рэнди Ньюмана, набор из восьми пластинок с последними семью студийными альбомами музыканта - "Born Again", "Trouble in Paradise", "Land of Dreams", "Faust", "Bad Love" (впервые на виниле), "Harps and Angels" и "Dark Matter" - все на 140-граммовом виниле с оригинальными обложками альбомов, текстами и набором демо-записей к мюзиклу «Фауст». Этот бокс-сет выйдет ограниченным тиражом в 3000 экземпляров по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитHootie & The Blowfish - Cracked Rear View (Analogue) (0753088753...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитSuper Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (45...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитPaysage D'Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитEddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (45800511...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитEddie Higgins - Don't Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sou...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитNicki Parrott - The Look Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитThe Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) ...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитNicki Parrott - Yesterday Once More (The Carpenters Song Book) (...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитPharoah Sanders - Creator Has A Master Plan (Audiophile, Hyper M...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитEmil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитFrank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитEddie Higgins & Scott Hamilton - My Foolish Heart (Audiophile, H...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Отзывы о товаре Randy Newman - The Studio Albums 1979-2017 (Box) (0075597928105) виниловая пластинка