Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка
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Описание товара Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка
В честь двадцатой годовщины «Origin Of Symmetry» Muse выпускают новую версию альбома — «Origin Of Symmetry: XX Anniversary RemiXX». В переиздание войдут ремикшированные и ремастированные аудиозаписи, а также новая версия обложки. Muse связались с продюсером Ричем Кости — обладателем «Грэмми», который продюсировал и сводил почти все последующие альбомы группы. — и попросили его поработать над оригинальными записями. Обычно на ремикс-альбомах оригинальный материал радикально переделывают, вплоть до смены жанра. Но Muse и Кости сделали акцент на чистом звуке — более открытом, динамичном и менее подавленном. Это помогло раскрыть музыкальные идеи, полностью уничтоженные или приглушенные в оригинальных миксах — например, клавесин в песне «Micro Cuts» или струнные партии, записанные в студии Abbey Road («Citizen Erased», «Megalomania» и «Space Dementia»). И у них все получилось. Эмоциональный вступительный рифф «New Born», кинематографичная меланхолия финальной «Megalomania», ошеломляюще масштабная «Citizen Erased». Ремикс-альбом раскрывает все грани замысловатого продакшна при помощи нового подхода. Мастерингом занимался Алекс Уортон в студии Abbey Road.
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Теги товара: Indie
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Теги товара: Indie
Достоинства:
Один из лучших альбомов Muse в новом звучании. Теперь можно расслышать все нюансы, которые были скрыты в оригинальной версии. Местами звук конечно цифровой, холодный, но ремекширование открыло знакомые треки в новом свете ну и просто предало альбому современный стандарт звучания. Звучит очень круто.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Настоятельно рекомендую иметь в коллекции как оригинальное издание так и это переиздание
Отзывы о товаре Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка
Достоинства:
Один из лучших альбомов Muse в новом звучании. Теперь можно расслышать все нюансы, которые были скрыты в оригинальной версии. Местами звук конечно цифровой, холодный, но ремекширование открыло знакомые треки в новом свете ну и просто предало альбому современный стандарт звучания. Звучит очень круто.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Настоятельно рекомендую иметь в коллекции как оригинальное издание так и это переиздание