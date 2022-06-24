Top.Mail.Ru
Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка - фото 1
Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка - фото 2
Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка - фото 3
Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка - фото 1
  • Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка - фото 2
  • Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка - фото 3
  • Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500754
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295024314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
New Born, Bliss, Space Dementia, Hyper Music, Plug in Baby, Citizen Erased, Micro Cuts, Screenager, Dark Shines, Feeling Good, Megalomania
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка

В честь двадцатой годовщины «Origin Of Symmetry» Muse выпускают новую версию альбома — «Origin Of Symmetry: XX Anniversary RemiXX». В переиздание войдут ремикшированные и ремастированные аудиозаписи, а также новая версия обложки. Muse связались с продюсером Ричем Кости — обладателем «Грэмми», который продюсировал и сводил почти все последующие альбомы группы. — и попросили его поработать над оригинальными записями. Обычно на ремикс-альбомах оригинальный материал радикально переделывают, вплоть до смены жанра. Но Muse и Кости сделали акцент на чистом звуке — более открытом, динамичном и менее подавленном. Это помогло раскрыть музыкальные идеи, полностью уничтоженные или приглушенные в оригинальных миксах — например, клавесин в песне «Micro Cuts» или струнные партии, записанные в студии Abbey Road («Citizen Erased», «Megalomania» и «Space Dementia»). И у них все получилось. Эмоциональный вступительный рифф «New Born», кинематографичная меланхолия финальной «Megalomania», ошеломляюще масштабная «Citizen Erased». Ремикс-альбом раскрывает все грани замысловатого продакшна при помощи нового подхода. Мастерингом занимался Алекс Уортон в студии Abbey Road.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка

24.06.2022
Рустем

Достоинства:
Один из лучших альбомов Muse в новом звучании. Теперь можно расслышать все нюансы, которые были скрыты в оригинальной версии. Местами звук конечно цифровой, холодный, но ремекширование открыло знакомые треки в новом свете ну и просто предало альбому современный стандарт звучания. Звучит очень круто.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Настоятельно рекомендую иметь в коллекции как оригинальное издание так и это переиздание



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295024314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
New Born, Bliss, Space Dementia, Hyper Music, Plug in Baby, Citizen Erased, Micro Cuts, Screenager, Dark Shines, Feeling Good, Megalomania
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В честь двадцатой годовщины «Origin Of Symmetry» Muse выпускают новую версию альбома — «Origin Of Symmetry: XX Anniversary RemiXX». В переиздание войдут ремикшированные и ремастированные аудиозаписи, а также новая версия обложки. Muse связались с продюсером Ричем Кости — обладателем «Грэмми», который продюсировал и сводил почти все последующие альбомы группы. — и попросили его поработать над оригинальными записями. Обычно на ремикс-альбомах оригинальный материал радикально переделывают, вплоть до смены жанра. Но Muse и Кости сделали акцент на чистом звуке — более открытом, динамичном и менее подавленном. Это помогло раскрыть музыкальные идеи, полностью уничтоженные или приглушенные в оригинальных миксах — например, клавесин в песне «Micro Cuts» или струнные партии, записанные в студии Abbey Road («Citizen Erased», «Megalomania» и «Space Dementia»). И у них все получилось. Эмоциональный вступительный рифф «New Born», кинематографичная меланхолия финальной «Megalomania», ошеломляюще масштабная «Citizen Erased». Ремикс-альбом раскрывает все грани замысловатого продакшна при помощи нового подхода. Мастерингом занимался Алекс Уортон в студии Abbey Road.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.06.2022
Рустем

Достоинства:
Один из лучших альбомов Muse в новом звучании. Теперь можно расслышать все нюансы, которые были скрыты в оригинальной версии. Местами звук конечно цифровой, холодный, но ремекширование открыло знакомые треки в новом свете ну и просто предало альбому современный стандарт звучания. Звучит очень круто.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Настоятельно рекомендую иметь в коллекции как оригинальное издание так и это переиздание


Muse - Origin of Symmetry: XX Anniversary Remixx (0190295024314) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...