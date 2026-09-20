Описание товара Meat Loaf, Bat Out Of Hell (0194398021218) виниловая пластинка

Музыкальный альбом Meat LoafПереиздание на прозрачном виниле дебютного студийного альбома знаменитого американского певца Мит Лоуфа. Bat Out of Hell — дебютный студийный альбом американского певца Мит Лоуфа, выпущенный 21 октября 1977 года компанией Cleveland International. На сегодняшний день этот альбом является 21-м самым продаваемым в Великобритании и предположительно пятым в мире. В 2002 году альбом занял 84-ую позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock. В 2003 году альбом занял 343-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stone.