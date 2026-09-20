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Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка

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Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка - фото 1
Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка - фото 2
Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка - фото 3
Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка - фото 4
Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка - фото 5
Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка - фото 6
Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Maneskin
Альбом (сингл)
Il Ballo Della Vita
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка - фото 1
  • Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка - фото 2
  • Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка - фото 3
  • Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка - фото 4
  • Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка - фото 5
  • Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка - фото 6
  • Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500691
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399341612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Maneskin
Альбом (сингл)
Il Ballo Della Vita
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
New Song, Torna a casa, L'altra dimensione, Sh*t Blvd Maneskin, Fear for Nobody, Le parole lontane, Immortale, Lasciami stare, Are You Ready?, Close to the Top, Niente da dire, Moriro da Re
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка

Переиздание на синем виниле дебютного студийного альбома "Il ballo della vita" 2018 года, популярной итальянской рок-группы Maneskin. M?neskin — итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басист Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Группа получила известность после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году. Они также являются победителями музыкального фестиваля Sanremo и будут представлять Италию на Евровидении-2021 с песней «Zitti e buoni».



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Maneskin - Il Ballo Della Vita (coloured) (0194399341612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399341612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Maneskin
Альбом (сингл)
Il Ballo Della Vita
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
New Song, Torna a casa, L'altra dimensione, Sh*t Blvd Maneskin, Fear for Nobody, Le parole lontane, Immortale, Lasciami stare, Are You Ready?, Close to the Top, Niente da dire, Moriro da Re
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на синем виниле дебютного студийного альбома "Il ballo della vita" 2018 года, популярной итальянской рок-группы Maneskin. M?neskin — итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басист Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Группа получила известность после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году. Они также являются победителями музыкального фестиваля Sanremo и будут представлять Италию на Евровидении-2021 с песней «Zitti e buoni».


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


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