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Krokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Krokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) виниловая пластинка

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Krokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) виниловая пластинка - фото 1
Krokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) виниловая пластинка - фото 2
Krokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Krokus
Альбом (сингл)
The Big Eight
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Krokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) виниловая пластинка - фото 1
  • Krokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) виниловая пластинка - фото 2
  • Krokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 660 руб. 
Начислим 1052 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500656
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Krokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) виниловая пластинка
33 660 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
12 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759422311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Krokus
Альбом (сингл)
The Big Eight
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Heatstrokes, Bedside Radio, Come On, Streamer, Shy Kid, Tokyo Nights, Lady Double Dealer, Fire, No Way, Back-Seat Rock 'N' Roll, Celebration, Easy Rocker, Smelly Nelly, Mr. Sixty-Nine, She's Got Everything, Burning Bones, Rock City, Winning Man, Mad Racket, Long Stick Goes Boom, Bad Boys, Rag Dolls, Playin' The Outlaw, To The Top, Down The Drain, American Woman, I'm On The Run, Save Me, Rock 'N' Roll, Headhunter, Eat The Rich, Screaming In The Night, Ready To Burn, Night Wolf, Stayed Awake All N
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Krokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) виниловая пластинка

"The Big Eight" - лимитированный бокс-сет швейцарской хард-рок группы Krokus. Издание содержит альбомы группы записанные в период с 1980 по 2017 год и включает следующие альбомы: "Metal Rendez Vous" (1980), "Hardware" (1981), "One Vice At The Time" (1982), "Headhunter" (1983), "Hoodoo" (2010), "Dirty Dynamite" (2013), "Long Stick Goes Boom: Live From Da House Of Rust" (2014), "Big Rocks" (2017), "Unheard & Livedirt". Релиз представлен в боксете на двенадцати черных винилах и включает бонусный диск "Unheard & Livedirt" с раннее неизданными концертными и студийными записями. Krokus - хард-рок группа из Швейцарии. Группа Krokus была основана в городе Золотурн в 1974 г. басистом (и главным вокалистом) Крисом Фон Рором и гитаристом Томми Кифером. Позже к группе присоединился вокалист группы Eazy Money Марк Стораче. В таком составе был записан альбом "Metal Rendez-vous" (1980).

Отзывы о товаре Krokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
12 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759422311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Krokus
Альбом (сингл)
The Big Eight
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Heatstrokes, Bedside Radio, Come On, Streamer, Shy Kid, Tokyo Nights, Lady Double Dealer, Fire, No Way, Back-Seat Rock 'N' Roll, Celebration, Easy Rocker, Smelly Nelly, Mr. Sixty-Nine, She's Got Everything, Burning Bones, Rock City, Winning Man, Mad Racket, Long Stick Goes Boom, Bad Boys, Rag Dolls, Playin' The Outlaw, To The Top, Down The Drain, American Woman, I'm On The Run, Save Me, Rock 'N' Roll, Headhunter, Eat The Rich, Screaming In The Night, Ready To Burn, Night Wolf, Stayed Awake All N
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
"The Big Eight" - лимитированный бокс-сет швейцарской хард-рок группы Krokus. Издание содержит альбомы группы записанные в период с 1980 по 2017 год и включает следующие альбомы: "Metal Rendez Vous" (1980), "Hardware" (1981), "One Vice At The Time" (1982), "Headhunter" (1983), "Hoodoo" (2010), "Dirty Dynamite" (2013), "Long Stick Goes Boom: Live From Da House Of Rust" (2014), "Big Rocks" (2017), "Unheard & Livedirt". Релиз представлен в боксете на двенадцати черных винилах и включает бонусный диск "Unheard & Livedirt" с раннее неизданными концертными и студийными записями. Krokus - хард-рок группа из Швейцарии. Группа Krokus была основана в городе Золотурн в 1974 г. басистом (и главным вокалистом) Крисом Фон Рором и гитаристом Томми Кифером. Позже к группе присоединился вокалист группы Eazy Money Марк Стораче. В таком составе был записан альбом "Metal Rendez-vous" (1980).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Krokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 33660 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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