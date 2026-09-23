Krokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Krokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) виниловая пластинка
"The Big Eight" - лимитированный бокс-сет швейцарской хард-рок группы Krokus. Издание содержит альбомы группы записанные в период с 1980 по 2017 год и включает следующие альбомы: "Metal Rendez Vous" (1980), "Hardware" (1981), "One Vice At The Time" (1982), "Headhunter" (1983), "Hoodoo" (2010), "Dirty Dynamite" (2013), "Long Stick Goes Boom: Live From Da House Of Rust" (2014), "Big Rocks" (2017), "Unheard & Livedirt". Релиз представлен в боксете на двенадцати черных винилах и включает бонусный диск "Unheard & Livedirt" с раннее неизданными концертными и студийными записями. Krokus - хард-рок группа из Швейцарии. Группа Krokus была основана в городе Золотурн в 1974 г. басистом (и главным вокалистом) Крисом Фон Рором и гитаристом Томми Кифером. Позже к группе присоединился вокалист группы Eazy Money Марк Стораче. В таком составе был записан альбом "Metal Rendez-vous" (1980).
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